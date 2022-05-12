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迄今最完整鸭嘴龙胚胎被发现

本报记者 张蕾
2022年05月12日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：迄今最完整鸭嘴龙胚胎被发现

鸭嘴龙胚胎化石（左）与复原图。福建省英良石材自然历史博物馆供图

本报讯（记者张蕾）5月11日，中外学者在《BMC生态与进化》联合发表论文，描述了两件来自中国江西省赣州盆地白垩统河口组的恐龙胚胎。这组被称为“英贝贝”的标本藏于福建省英良石材自然历史博物馆，是迄今科学记录最完整的鸭嘴龙类胚胎，可以回答一些关于恐龙发育和繁殖的重要问题。

此次描述的鸭嘴龙类胚胎原产于赣南地区白垩纪晚期地层中，距今约7200万年至6600万年。胚胎所在的蛋长径约9厘米，容积约660毫升，胚胎部分约占整个蛋的40%，胚胎蛋有着薄薄的约0.4毫米厚的壳。根据胚胎的头骨、脊椎和四肢骨骼的独特形状，学者们推断“英贝贝”属于鸭嘴龙超科成员。

鸭嘴龙类是一类生活在恐龙时代末期的大型植食性恐龙，长着鸭子一样的扁平嘴巴。传统上，鸭嘴龙类恐龙被分为两类：头骨上有精致空心脊冠的赖氏龙亚科，以及没有脊冠的栉龙亚科或鸭嘴龙亚科。一般来说，鸭嘴龙亚科所产的蛋比赖氏龙亚科要小许多，因此孵出的雏龙也较小。不仅如此，鸭嘴龙亚科的雏龙还被认为比赖氏龙亚科的发育程度低，特别是在肢骨的形成方面——鸭嘴龙亚科的雏龙晚成，它们在孵化较长一段时间后四肢骨骼才完全长成。相比之下，体型较大的赖氏龙亚科雏龙早成，出生之后很快就可以加入龙群。对于演化生物学家来说，这个有趣的差异自然会产生一个关于鸭嘴龙祖先性状的问题：在孵化过程中，其雏龙是晚成还是早成？“此次发现的胚胎化石，其蛋和胚胎都很小，与鸭嘴龙亚科相似，结合其分类位置，很可能表明小型的蛋与晚成雏龙是鸭嘴龙类的原始性状，而赖氏龙亚科更大的蛋与早成雏龙是衍生的。”在中国地质大学（北京）地球科学与资源学院副教授邢立达看来，这是“英贝贝”恐龙胚胎告诉我们的最重要科学新知。

(责编：罗知之、陈键)

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