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走进“第四产业”和“数”的前世今生

马亮
2022年05月12日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：走进“第四产业”和“数”的前世今生

【读书者说】

《第四产业》围绕数据业谈古论今、贯通中外，生动阐释了数据业发展的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑，奉献给读者一幅关于数据业由来、特征、归类、作用以及未来发展的宏大画卷，字里行间透露出作者对新生事物的深度关切，给人以深邃的思想启迪。

在推动产业变迁、经济发展的过程中，始终有一样东西或多或少的参与其中，它便是数。农业社会的人类使用数来进行简单统计和计算，算盘是主要的手动操作计算辅助工具，直到西方哲学家泰勒斯创立几何学之后，数学才被引入哲学。进入工业社会后，数对产业的发展推动作用日益凸显，工业发展不仅大幅度提升了人类的生产能力，而且数学的计算能力也获得了显著提升，尤其是1946年2月，诞生于美国宾夕法尼亚大学的世界上第一台现代电子计算机——埃尼阿克（ENIAC），仅用0和1这两个数便撬动起一个新的时代。这两个数字通过底层识别代码被赋予了不同的计算规则和程序，不仅改变了人类劳作的方式，而且改变了产业变迁的逻辑，还衍生出越来越多的产业。

如今，围绕数的产业已经枝繁叶茂，甚至占据了服务业的半壁江山，而我们对这个产业的归属却顿生疑惑，如何对“数”起决定意义的时代进行归类，令人感到手足无措。毕竟，过去“数”对于产业而言，最大的功能便是记录，而如今，“数”自身却成为产业，同时还与其他产业发生交互作用，这种身份转变自然会引起诸多困惑，当然也需要智慧来解答。《第四产业》的作者紧紧抓住人类社会发展和产业变迁由慢到快、由简单到复杂的主要特征，带我们走进“第四产业”和“数”的前世今生，使读者置身其中、身临其境。

对于一个新生产业，将其进行科学归类无论对经济发展还是学界研究都大有裨益。在现有三次产业分类的框架下，不少学者试图从经济学理论上去探寻答案，去归类数据以及数据业，按照全要素生产率的方法去测算数据要素的贡献，按照技术创新的视角来分析数字技术的进步程度，但是这些方法的划分只能够阐释清楚其中的一部分，有部分现象始终难以划分清楚。譬如，按照传统三次产业划分，那么当前出现的新产业、新业态，既有第一产业的根底，又有第二产业的影子，关键是应用在第三产业，那么我们究竟应该将其归为哪类产业？按照传统划分方法的话，均把它们兜底在第三产业，这样便带来了第三产业的日益庞杂和臃肿。还有可能面临难以归类的情况，譬如工业互联网产生大量数据后也因此归为第三产业，那原本属于第二产业的工业如何安置？这些产业的归类问题究竟按照何种标准划分始终难以厘清。

《第四产业》通过梳理三次产业划分理论在兼容数字化、智能化的新业态、新模式方面的局限性，提出了划分第四产业的必要性以及具体的甄别认定方法。作者不惜笔墨，遵从产业发展历史、“波拉特范式”和实践需要给出划分逻辑，从递进性、引领性、可区分性、产出独特性标准出发，甄别究竟何为第四产业，并与学界已提出的相关方案进行对比，最终选出了数据业，为各行各业进一步科学而深入地研究奠定了基础。紧接着，作者以“剥洋葱”的方式详述数据业的认定、核算规则和测算方法，明确数据业的组成包括数据价值化、数据产业化、产业数据化三部分，及时拨开了业界心中的困惑。

近年来，数字经济蓬勃发展，但是也产生了诸多问题。如区块链、元宇宙等新概念在技术追捧、掀起新热潮之外，也不乏新瓶装旧酒、移花接木、肆意夸大等乱象。一些精心包装出的所谓“高大上”“黑科技”项目披上了数字化浪潮的外衣，不断冲击着经济社会的有序发展。此外，数据资产权属、数字鸿沟、信息茧房等问题也愈发凸显，全球数字经济治理权的争夺日益激烈。面对上述数据业发展的种种难题，《第四产业》抽丝剥茧，先对数据业发展、经济增长的特性和作用机制进行阐释，然后对数据要素、数据业与实体产业的关系加以界定，在此基础上，对现有数据业的乱象问题给出深度剖析，指出了症结所在，并给出了解决路径。不仅如此，作者还给出了打开数据业正确的方式，对数据业的未来发展进行了深刻洞察。这为我们在纷繁复杂的世界中，推动数据业持续平稳发展指明了方向，打开了我们的视野。

（作者：马亮，系中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、公共管理学院教授）

《第四产业》 娄攴手居 著 中信出版社

(责编：罗知之、陈键)

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