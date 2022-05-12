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退税减税，增资金、强信心

本报记者 陈晨
2022年05月12日08:54 | 来源：光明日报
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原标题：退税减税，增资金、强信心

多退的100万元税款，对北京市京顺达物资有限公司的法人宗建奇来说，是笔“意外之喜”。一季度申报留抵退税时，按以往政策要求，这家整车运输服务公司，只能享受留抵税额250.8万元的60%，即150万元的退税。

“我们了解情况后，第一时间对企业进行宣传辅导，深入解读今年新出台的财政部、税务总局2022年第14号公告精神，并告知企业可以按照交通运输业申请留抵退税，让企业百分之百享受留抵税额。这笔250.8万元的退还税款，比原来多退100万元。”国家税务总局北京经济技术开发区税务局旧宫税务所所长黄焱说。

这笔退税，给宗建奇带来雪中送炭般的温暖。这两年，受疫情影响，许多物流企业面临业务不稳、资金紧张等问题。“到2022年，经历了近三年的疫情考验，企业多少号人、多少台车都等着开销，挺艰难的。这次在这么短的时间内拿到一大笔真金白银的退税款，就像拿到了救命钱，让我们一下子缓过劲儿来。这笔钱不仅能有效解决当前下游单位近2300台商品车的运力，也为我们的后续发展提供了底气和有力保障。看着自己辛苦打拼挣来的公司又活泛起来，我打心眼儿里感激。”宗建奇说。

今年，我国出台新的组合式税费支持政策，预计全年退税减税约2.5万亿元，其中，增值税留抵退税约1.5万亿元。据统计，大规模留抵退税政策实施首月——4月1日至30日，全国已有8015亿元增值税留抵退税款退到145.2万户纳税人账户上。

【专家点评】

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红：

今年，面对经济三重压力，财税政策发挥宏观调节作用，实施新的组合式税费支持政策，助企纾困，稳定经济大盘。年初以来，我国已出台20多项税费支持政策，预计全年退税减税约2.5万亿元。总体而言，今年的组合式税费支持政策具有以下特点。

一是重点突出，着力解决企业资金困难问题。受疫情影响，目前不少企业面临较为严重的资金困难，迫切需要得到资金支持。留抵退税有助于回流企业现金流，尤其是存量留抵退税退还的是企业以前年度积累的存量税额，对于解决企业当前资金困难具有积极作用。

二是针对性明确，兼顾短期逆周期、跨周期调节目标，同时保持与高质量发展中长期目标的一致性。例如，通过研发费用加计扣除，促进成长型企业加大研发费用支出，获得额外税收返还，实现创新发展。发展是解决问题的重要途径，只有促进企业发展，扩大市场规模，增强要素流动性，优化资源配置，在供给与需求扩大的前提下实现经济增长，才能从根源上助企纾难解困。

三是系统性强，共同形成协同效应。今年的组合式税费支持政策采用退税、减税、免税及缓税形式多样的工具，对不同规模的企业有序安排享受优惠政策的时点。例如，对小规模纳税人免征增值税，对小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户按50%幅度减征“六税两费”，同时对小微企业和制造业等六个行业优先实施存量、增量留抵退税。另外，制造业中小微企业还可享受缓缴税款优惠，切实降低当前企业数量占比最多的中小微企业税收负担，保市场主体，稳经济大盘。

（本报记者 陈晨）

(责编：罗知之、陈键)

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