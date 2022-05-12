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金融“活水”为小微实体“续航”

本报记者 温源
2022年05月12日08:55 | 来源：光明日报
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原标题：金融“活水”为小微实体“续航”

“前两天我真是急得觉都睡不着，好不容易中标了一个重要的项目，对我们公司全年业务都有很大的带动作用。不料疫情又来了，好多地方都在封闭管理，很多员工上不了班，真怕贷款赶不及在规定日期前放款，那就没办法采购项目所需的设备，还有可能承担违约的损失！”上海磊康建筑设备有限公司负责人回想起前几天遭遇的境况，情绪仍旧有些激动。

所幸的是，建行上海市分行突破各种困难，及时安排710万元贷款放到磊康公司的账上，使其业务得以顺利开展。“这也为我们公司全年发展开了一个好头，我对今年的业绩也更有信心了！”公司负责人表示。

“这次的情况确实特别困难，行里每个岗位都人手紧缺，但大家齐心协力，终于让客户能够顺利拿到‘救命钱’。”建行上海市分行浦东南汇支行客户经理吴项颖的自豪之情溢于言表，“当时我和网点负责人分工协作，仅用1天时间就做好贷前尽调等基础性工作，通过系统将贷款申报材料报送到分行，分行能够到岗的人员也都加班加点，仅半天时间，批复就下来了。”

吴项颖告诉记者，在落实贷款发放条件过程中，由于物理场所的临时封闭，建行还启动了“疫情时期应急流程”，使得贷款进程没有停滞下来，资金得以顺利到账。

本轮疫情以来，建行上海市分行紧急动员、快速行动，积极运用普惠金融的力量，为上海市防疫抗疫保驾护航，为正常经营的小微企业“续航”。据悉，今年3月以来，该行已投放线上普惠金融贷款逾40亿元。除积极主动对接各类市场经营主体融资需求以外，针对受本次疫情影响，符合条件、流动性遇到暂时困难的普惠小微企业，还给予贷款无还本续贷、临时性延期、给予宽限期、进行征信保护等政策安排。

今年以来，各金融机构急市场主体之所急，围绕经济重点领域和薄弱环节聚力发力，进一步加大对实体经济的融资支持。来自银保监会的数据显示，今年1至3月，我国制造业贷款同比大幅新增1.8万亿元，为去年同期增量的1.7倍。普惠型小微企业贷款余额20.6万亿元，同比增长22.6%，比各项贷款平均增速高11.5个百分点。

【专家点评】

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军：

金融支持对今年一季度的经济增长起到了重要的推动作用：一是金融对实体经济的支持力度持续加大，信贷投放总量呈现较大增长；二是各项金融政策持续发力，多个融资通道被打通，企业融资成本持续下降；三是金融资源的配置更加均衡，信贷结构更加优化。2022年继续明确了小微企业贷款增量、扩面、提质、降价的工作目标，更多资金流向普惠金融、三农以及经济发展的薄弱环节。四是金融风险得到有效控制，资产质量更加稳定，各种风险事件带来的负面影响在不断降低，为金融支持实体经济创造了良好的环境。

（本报记者 温源）

(责编：罗知之、陈键)

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