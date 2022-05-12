人民网北京5月12日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，日前，一列由波兰马拉舍维奇站始发，满载变速箱、聚乙烯、马达支撑片等货物的返程中欧班列驶入中国铁路乌鲁木齐局阿拉山口国境站，标志着阿拉山口国境站今年通行中欧班列数量突破2000列。

据统计，今年阿拉山口国境站日均通行中欧班列达16列，单日最高达24列。为畅通口岸运输通道、保障中欧班列高效通行，阿拉山口国境站与哈萨克斯坦多斯特克国境站沟通协调，提前了解哈方三日预报货物品类及车数，结合车站现车情况，合理运用到发线、换装线。

此外，根据进口货物品类情况，及时调整装卸作业线路，压缩优化散堆装货物、中欧班列及落地交付货物的装卸车、取送车时间，保证日班计划目标兑现。在出口货物交重组织方面，他们动态掌握哈萨克斯坦多斯特克国境站各品类现车保有量，根据哈方现车情况，及时调整交重品类及车数，保证出口货物交车顺畅。

为不断压缩中欧班列口岸通关时间、助力中欧班列提质增效，阿拉山口国境站与当地海关部门密切联动，优化服务措施，主动靠前服务企业，积极推动“关铁通”“铁路快通”新模式落地，提供“零接触”一站式服务，设立中欧班列绿色通道及专用窗口，不断推行无纸申报、自动核放及“7×24”小时预约通关等便利化措施，多措并举助力中欧班列高效开行。

目前，阿拉山口国境站累计通行中欧班列2.4万列，通行线路达78条，覆盖国内24个省区市，可到达德国、波兰、俄罗斯等18个国家。

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