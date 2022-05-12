人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

AI算法实现光速级地震监测

张梦然
2022年05月12日08:57 | 来源：科技日报
小字号

原标题：AI算法实现光速级地震监测

科技日报北京5月11日电 （记者张梦然）英国《自然》杂志11日发表的一项研究显示，一个机器学习模型可以对大型地震的演化进行准确地实时估测，这个经过训练的机器学习模型能测定以光速传播的重力变化信号。

对地震的监测一般需要测定地震波，地震波是在地壳中传播的能量脉冲。然而，基于地震波的预警系统有时候反应太慢，无法在大型地震（矩震级8或以上）发生的当下准确估算地震规模。有一种解决办法是追踪即时弹性重力信号（PEGS），这种信号以光速传播，由岩体突然错动导致重力变化而产生。不过，PEGS是否能用来对大型地震出现后的方位和发展做出快速可靠的实时估算，一直有待验证。

来自法国蔚蓝海岸大学、法国发展研究院、法国国家科学研究中心、蔚蓝海岸天文台的科学家们此次在日本1400个潜在地震位置模拟了35万个地震情景，并利用PEGS信号训练了一个深度学习模型（PEGSNet）。之后，研究人员又用2011年日本东北大地震的实时数据测试了这个模型，2011年日本东北大地震是迄今有记录的规模最大、破坏力最强的地震之一。

研究人员发现，PEGSNet能准确计算地震方位、地震规模以及地震随时间的变化。重要的是，PEGSNet能快速给出以上信息，在地震波到达前就做出判断。

研究人员总结道，PEGSNet在大型地震及其演化（从地表破裂到可能出现的相关海啸）的早期监测方面或能发挥重要作用。虽然这个模型主要针对日本，但他们强调，该模型也能很好地适用于其他地区，只需很小的调整就能实时使用这一策略。

(责编：罗知之、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家税务总局曝光6起骗取留抵退税典型案件
　　人民网北京5月11日电（记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，4月1日大规模增值税留抵退税政策实施以来，税务部门从严从重打击骗取留抵退税违法行为，为大规模增值税留抵退税政策落实落地保驾护航。 近日，在前期已曝光68起典型案件基础上，税务总局再曝光6起骗取留抵退税典型案件。…
超1万亿元退税款已到账 六部门联合打击骗取增值税留抵退税
　　人民网北京5月11日电（记者车柯蒙）为确保留抵退税政策落准落好，5月11日，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局在北京召开全国六部门联合打击骗取增值税留抵退税工作推进会。税务总局党委书记、局长王军，公安部党委委员、副部长陈思源，最高人民检察院检察委员会副部级专职委员张志杰，海关总署党委委员、副署长张际文，中国人民银行党委委员、副行长刘国强，国家外汇管理局党组成员、副局长宣昌能出席会议并讲话。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部