代小佩

原标题：体育中考创佳绩，靠实力别靠“神器”

近日，北京市人民政府新闻办公室举行北京市疫情发布会，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕表示，体育中考将在5月如期进行，“越是在疫情的情况下，越是要坚持锻炼，要强健体魄，要增强抵抗力”。

临近体育中考，家长群里开始流传一些应试“神器”。体测鞋、功能饮料、氮泵、避孕药…… 考生们使用这些“神器”想要达到什么效果？这些“神器”真的可以提升体育中考成绩？使用后是否会对孩子身体产生不良影响？

针对上述问题，科技日报记者采访了相关专家。

部分体测鞋不符合考试规则

“加分提速”“专为中考学生打造”“为中考加分”……5月4日，临近体育中考，记者在某电商平台上搜索体测鞋时发现，有不少卖家售卖体育中考专用体测鞋，该鞋售价一般在几十元至几百元不等。其中，某品牌售价为37元一双的体测鞋月销量超4000。

体测鞋是商家宣称能提高体育中考成绩的一类鞋子。记者注意到，商家列举的体测鞋优点主要为“弹性好”“抓地好”“包裹性强”“轻便”等。某品牌商家甚至称，其在售的专用体测鞋能使考生跳远距离增加5至20厘米。

体测鞋真有这么“神”吗？记者留意到，某品牌的体测鞋因质量差被家长吐槽，“穿两周就坏了”“脱胶”“穿着磨脚”“容易打滑”。还有家长发现，一些所谓的体测鞋不符合考试规则，导致考生不能正常参加考试。

北京市某区体育局一位知情人士告诉科技日报记者，大部分省市规定，体育中考考生不得穿带钉的鞋（包括铁钉、塑料钉、胶钉）。而记者注意到，某电商平台上在售的一些所谓的体测鞋的鞋底有胶钉，不符合规定。

与强调“跑跳二合一”的传统体测鞋不同，近两年市场上还出现了专项体测鞋，即对应不同体测项目的鞋子。如强调轻量、低落差、前掌缓震、稳定性好的跳绳鞋；具有推进辅助能力、稳定性好的跳远鞋等。

能匠体育商研院青少年体能导师班宇在接受科技日报记者采访时表示：“实际上，并非只有穿所谓的体测鞋，才能提高体测成绩。其他非体测专用鞋，如果具有轻便、包裹性强、抓地好、弹性好、防滑等特点，也一样适用于体育中考。”

班宇提醒道，考生在考场上要尽量避免穿新鞋，以防止出现鞋码不合适、磨脚等现象。要穿新鞋的话，需至少提前一周买好，并通过适应性训练让脚与鞋子磨合。此外，气垫鞋的气垫有缓冲作用，不利于体育考试发挥，“更重要的是要穿顺脚、合适的鞋”。

过量摄入功能饮料或增加肝脏负担

为了提升考生在体育中考考场的状态，部分家长瞄上了功能饮料和运动补剂。

比如能量饮料，这类饮料通常含有牛磺酸、赖氨酸、咖啡因、B族维生素等，被商家贴上“抗疲劳”和“增加动力”的标签。

运动以后，人体细胞内会产生氧自由基——氧离子，氧离子及其引起的脂质过氧反应可以攻击细胞膜及线粒体等其他生物膜，造成离子、能量代谢紊乱，从而导致运动疲劳。

班宇介绍，牛磺酸能起到抗氧化的作用，饮用含牛磺酸的饮料后，有助于人体消除这些自由基。赖氨酸是一种碱性氨基酸，可以起到调节机体氮平衡的作用。这两种物质对于提升肌肉的运动机能可起到一定的辅助作用。

“咖啡因能使交感神经兴奋，帮助有氧运动员延长有氧耐力运动中运动至力竭的时间，降低运动期间的主观疲劳程度，还能减少肌肉酸痛并提高糖原再合成的能力。”班宇说。

还有些功能饮料，它们以“维持体液容量及电解质平衡”“快速补充能量”等为卖点。据悉，电解质饮料的主要原料是水、钠盐、钾盐、钙盐、镁盐。

班宇介绍，运动时人体会因出汗流失水分和电解质，饮用电解质饮料可以帮助人体补充体液、恢复体力。但正常人群过多饮用就会破坏体液平衡，肾衰病人饮用此类饮料后会增加肾过滤的负担。此前有研究者刊文称，正常人群如果多次饮用含有维生素等物质的功能饮料，可能造成营养过剩、增加肝脏负担。

还有些考生为体育中考使用氮泵等运动补剂。班宇提到，氮泵的主要成分是一氧化氮，里面还含有一些咖啡因和丙氨酸。“氮泵里的丙氨酸能合成肌肽，在运动中可以用于中和骨骼肌中的氢离子，从而缓解高强度运动造成的体内pH值下降，进而使运动员能够进行更长时间的高强度运动。”他说。

“如果只在考场上服用一次运动补剂，个人认为影响不大。但不建议让孩子长期服用，像氮泵等属于刺激性补剂，长期饮用不利于孩子健康。”班宇说。

避孕药含大量雌激素易引发不适

随着体育中考临近，有些女学生家长担心体育考试期间恰逢孩子经期，可能影响孩子在考场上的发挥。为避免后顾之忧，有家长主张给孩子吃避孕药，以达到推迟月经的效果。

对女性运动员而言，服用避孕药调节月经周期的做法并不少见。在日前召开的第十二届全国体育科学大会体能训练分会上，北京体育大学体能训练学院教授李卫等专家称，近期调查报告表示，41.7%的女性运动员认为月经周期对运动训练和表现有负面影响，但其具体机制尚不清楚。约50%的精英运动员目前在使用激素避孕药，多达70%曾经使用过激素避孕药。

避孕药分为短效避孕药和紧急避孕药。专家表示，相对而言，短效避孕药的副作用比较小，但它同样可能引起身体不适。虽然服用避孕药会达到推迟月经的效果，但还可能引发其他症状的出现。

此前，有妇产科医生针对体育中考考生服用避孕药推迟月经的做法评论道，避孕药内含有大量的雌激素，个别女性服用之后会出现乳房肿胀、腰酸、腹痛、头痛等不适。有些人由于体质方面原因还会出现肠胃不适、月经周期紊乱、卵巢功能抑制等现象。这对考生影响很大，要谨慎对待。

生理周期是身体的一次代谢过程，也是内分泌改变的过程。专家表示，如果平时月经就不规律，最好不要采取这种方法。处在青春期的女孩没有发育完全，因此在非必要的情况下，不建议使用。

值得注意的是，李卫在第十二届全国体育科学大会体能训练分会上提到，避孕药对女性运动员训练和运动表现的影响并不完全清楚。

实际上，与其冒风险服用避孕药不如申请一次体育中考缓考。记者注意到，大部分省市针对体育中考出台了相应的缓考、免考政策。对考前或考中突发伤病（含女生例假）无法按照规定时间到现场参加体育考试的考生，可以申请缓考。

延伸阅读

平时加强锻炼才是应试不二法门

谈及如何提高体育中考成绩，能匠体育商研院青少年体能导师班宇建议合理饮食，尤其是临考试前不要乱吃东西。训练时要讲究科学训练，不要在考前过度训练，防止训练受伤。

班宇表示，面对体育中考，学生和家长的重心不应该放在短时间内提高成绩上，而应放在平时训练上。“很多城市的中考体育满分线并不高，为什么还有很多孩子达不到？就是因为现在部分孩子体质越来越差了。如果平时鼓励孩子多参与体育锻炼，通过体育中考是很轻松的。”班宇补充道，“我觉得，更重要的是家长要以身作则，形成全家运动的氛围。”

南京理工大学动商研究院教授王宗平在接受科技日报记者采访时表示，体育中考是合格性测试，只要平时好好锻炼甚至考前一段时间进行突击性锻炼，都可以拿到不错的成绩，没有必要在运动装备和运动补剂上下太多功夫。

“这些手段基本起不到什么作用，就算有作用，也是心理作用。有时还可能适得其反，比如一些药物让学生太过兴奋、影响休息。体育中考的目的就是督促学生加强体育锻炼，多加练习比穿什么鞋、吃什么药重要得多。”王宗平说。

（科技日报记者张盖伦对本报道亦有贡献）

(责编：罗知之、陈键)