人民网北京5月12日电 （记者余璐）2022年5月12日是我国第14个全国防灾减灾日，5月7日至13日为“防灾减灾宣传周”，今年全国防灾减灾日的主题为“减轻灾害风险 守护美好家园”。

从5月9日开始，我国南方地区已步入长达5天的密集降雨期，这是今年入汛以来最强降雨。本轮强降雨覆盖范围广、持续时间长、累计雨量大、局地雨势猛，5月10日，水利部和中国气象局联合发布今年首个橙色山洪灾害气象预警。全国水旱灾害防御已进入实战阶段。5月11日，国家防总启动防汛Ⅲ级应急响应。

暴雨阻碍交通，可能导致山洪灾害、城市内涝、漏电触电、食物中毒...... 什么样的雨是暴雨？暴雨预警怎么看？我们如何避险自救？这9张图告诉你！

策划：余璐 资料来源：中国气象局

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