人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

5·12全国防灾减灾日丨暴雨来了该咋办？这份避险攻略请收好！

2022年05月12日09:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月12日电 （记者余璐）2022年5月12日是我国第14个全国防灾减灾日，5月7日至13日为“防灾减灾宣传周”，今年全国防灾减灾日的主题为“减轻灾害风险 守护美好家园”。

从5月9日开始，我国南方地区已步入长达5天的密集降雨期，这是今年入汛以来最强降雨。本轮强降雨覆盖范围广、持续时间长、累计雨量大、局地雨势猛，5月10日，水利部和中国气象局联合发布今年首个橙色山洪灾害气象预警。全国水旱灾害防御已进入实战阶段。5月11日，国家防总启动防汛Ⅲ级应急响应。

暴雨阻碍交通，可能导致山洪灾害、城市内涝、漏电触电、食物中毒...... 什么样的雨是暴雨？暴雨预警怎么看？我们如何避险自救？这9张图告诉你！

策划：余璐 资料来源：中国气象局

(责编：王震、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
税务总局公布4起骗取留抵退税案件
　　人民网北京5月12日电 （记者车柯蒙）为确保大规模增值税留抵退税政策落快落准、落稳落好，税务部门联合公安、人民银行等相关部门从严从快加大打击骗取留抵退税工作力度，严查重处骗取留抵退税违法犯罪行为。5月11日，税务总局曝光4起骗取留抵退税典型案件。…
税务总局公布2起自然人纳税人虚假填报扣除项目未依法办理个税年度汇算清缴案件
　　人民网北京5月12日电 （记者车柯蒙）近期，各地税务部门结合去年个人所得税汇算清缴事后抽查、今年汇算清缴退税审核等工作，发现并查处部分自然人纳税人不依法依规办理个税年度汇算清缴案件。  广东查处虚假填报个税其他扣除项目并进行虚假宣传案件。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部