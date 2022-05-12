人民网北京5月12日电 （记者车柯蒙）为确保大规模增值税留抵退税政策落快落准、落稳落好，税务部门联合公安、人民银行等相关部门从严从快加大打击骗取留抵退税工作力度，严查重处骗取留抵退税违法犯罪行为。5月11日，税务总局曝光4起骗取留抵退税典型案件。

深圳查处一起虚开团伙骗取留抵退税案件。深圳市税务稽查部门根据税收大数据分析线索，联合公安、人民银行等部门依法查处一起跨省市的团伙式骗取留抵退税案。经查，该犯罪团伙控制多家空壳企业，涉嫌通过取得虚开发票、虚增进项形成留抵税额8800余万元，并勾结黑中介，骗取留抵退税2000余万元，其余留抵税额6800余万元被成功阻断。目前，税务部门正在深入检查，依法追缴骗取的留抵退税款。公安机关已抓获部分犯罪嫌疑人。

湖北查处一起虚开团伙骗取留抵退税案件。湖北省税务稽查部门通过税收大数据研判，指导随州市税务稽查部门联合公安机关依法查处一起团伙虚开发票骗取留抵退税案件。经查，该虚开团伙控制多家物流公司，为下游多家企业虚开增值税专用发票骗取留抵退税，税务稽查部门已查实该团伙下游某煤业公司骗取留抵退税80.17万元的违法事实，正对其他可能继续利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。目前，公安机关抓获犯罪嫌疑人3人，1名犯罪嫌疑人迫于震慑主动投案自首。

江苏查处一商贸企业骗取留抵退税案件。徐州市税务稽查部门根据税收大数据线索，依法查处了徐州沐九商贸有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过个人账户收取销售款隐匿公司销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税156.4万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

福建查处一商贸企业骗取留抵退税案件。漳州市税务稽查部门根据税收大数据分析线索，依法查处了漳州鑫隆驰商贸有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过个人收取销售货款隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，共计偷税40.8万元，骗取留抵退税38.77万元。税务稽查部门依法追缴该公司偷税款40.8万元，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款并加收滞纳金；追缴该公司骗取的留抵退税款38.77万元，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

税务总局稽查局有关负责人表示，下一步，税务部门将继续发挥六部门联合打击涉税违法行为工作机制作用，聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税，恶意造假骗取留抵退税等违法犯罪行为，凝聚协同共治工作合力予以严厉打击。

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