民航局对五个航班发出熔断指令 熔断航班量不得用于其它航线
2022年05月12日09:33 | 来源：人民网
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人民网北京5月12日电 （记者王连香）据中国民航局消息，5月10日，民航局向国航CA998等5个航班发出熔断指令。
根据民航局通报，4月29日入境的国航CA998航班（温哥华至郑州）确诊新冠肺炎旅客7例；自5月16日起，暂停该航班运行2班。4月29日入境的南航CZ6092航班（万象至广州）确诊新冠肺炎旅客5例；自6月6日起，继续暂停该航班运行2班。4月30日入境的南航CZ308航班（阿姆斯特丹至广州）确诊新冠肺炎旅客9例；自5月16日起，暂停该航班运行2班。熔断的航班量均不得用于其他航线。
外航方面，4月29日入境的法国航空公司AF382航班（巴黎至天津）确诊新冠肺炎旅客9例；KE831航班（首尔至沈阳）确诊新冠肺炎旅客5例；自5月16日起，分别暂停上述两航班运行2班。熔断的航班量均不得用于其他航线。
民航局要求，各航空公司要做好后续航班旅客安抚和机票退改等服务工作。
(责编：王连香、高雷)
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