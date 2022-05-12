人民网北京5月12日电 （记者王震）据国家税务总局网站消息，5月11日，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局在北京召开全国六部门联合打击骗取增值税留抵退税工作推进会。会议强调，要把打击骗取留抵退税作为六部门当前常态化打击工作的重中之重，提升打击精度，加快打击速度，拓展打击维度，加大处罚力度，护航留抵退税政策落准落好。

留抵退税政策实施以来，六部门协同联动，对骗取留抵退税违法犯罪行为坚持露头就打、打早打小、打准打狠，取得初步成效。4月1日至5月10日，已立案检查涉嫌骗取留抵退税企业1800余户，已查实448户企业存在骗取或违规取得留抵退税，涉及留抵退税款8.22亿元，已公开曝光骗取留抵退税案件74起，释放严查重处骗取增值税留抵退税违法行为的强烈信号。

会议强调，要认清严峻形势，充分认识严厉打击骗取留抵退税工作的紧迫性。一是充分认识到骗取留抵退税链条更短，严查重处愈早愈好；二是充分认识到留抵退税政策提速，严打骗退刻不容缓；三是充分认识到强烈震慑尚待巩固，严厉打击势在必行。

会议要求，要精诚合作共治，不断增强严厉打击骗取留抵退税工作的协同性。要紧紧依靠地方党委政府，认真落实六部门《关于做好常态化打击虚开骗税违法犯罪工作的指导意见》，坚持不懈把打击“假企业”“假出口”“假申报”工作引向深入，持续扩大战果。要把打击骗取留抵退税作为六部门当前常态化打击工作的重中之重，提升打击精度，加快打击速度，拓展打击维度，加大处罚力度，护航留抵退税政策落准落好。要加强组织领导，着力健全六部门联合推送案源、联合查办案件、联合督办大案、联合专项行动等工作机制，形成更强劲的工作合力。要聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，加强联合研判和情报导侦，以零容忍的态度坚决予以打击，形成打击骗取留抵退税的压倒性态势。要强化协同联动，积极推动六部门逐步实现常态化、制度化数据共享，加大信息整合和情报分析力度，努力实现对骗取留抵退税违法犯罪行为的全链条、一体化打击。要分类分级开展典型案件曝光，不断强化对不法分子的警示震慑。

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