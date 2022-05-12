黄盛

进入2022年以来，虽然我国股权投资市场节奏放缓，但医疗赛道的创业和投融资亮点频现。中国股权投资行业专业研究机构清科数据显示，2022年第一季度中国股权投资市场共发生2155起投资，同比下降27.5%；披露投资金额为1968.22亿元人民币，同比下降47.1%。从细分领域看，IT、半导体及电子设备、医疗健康三大行业的投资案例数均过400起，投资规模也均超过300亿元，相对优势十分明显；医疗健康赛道投资案例数和投资金额分别为427起和312.96亿，均位居全国第三。

对此，业内人士认为，医疗健康领域由于投入大、产业链多、研发周期长的特点。近年来，新冠肺炎疫情催化下的医疗健康赛道的创业和投融资，正从火热到冷静，逐渐走入“挤泡沫”的阶段，“医疗＋X”加速发展。

创新工场董事长兼CEO李开复表示，AI和自动化已经成为底层的“数字基建”，并和各领域的技术交叉产生了众多创新突破。传统的医疗大健康赛道也在两大平台技术的推动下迎来创新拐点，进入“医疗＋X”的落地时期。“在新冠疫情的助推下，以往‘慢热’的生命科学进入‘加速模式’，并在AI和自动化两大技术的重塑下，向数字化、智能化方向转型升级。随着医疗赛道的股权投资市场进入‘挤泡沫’阶段，优秀的人才储备、大市场大数据机会以及政策对新技术的积极推动，都有望让 ‘医疗＋X’创业弯道超车，成为医疗技术创新的重点和股权投资市场的热点。”李开复说。

李开复认为，医疗赛道正全方位实现数字化，包含医疗流程信息化、可穿戴设备记录全程健康数据以及新技术产生的海量生物学数据等带来的大量数据，可用在疾病预警、诊断、治疗、监测、长期管理等方面辅助医生进行诊断和治疗，利于执行针对患者的“千人千面”的精准治疗方案。“在海量结构化的闭环数据助推下，医疗赛道将不断寻找符合行业规律且有商业价值的落地场景。”他说。

创新工场合伙人武凯认为，在股权投资市场整体回调的情况下，医疗健康赛道有穿越周期的投资价值。医疗大健康已经不局限于生物医药、医疗器械、医疗服务等传统垂类的微创新迭代阶段，更多的技术前端突破将由早期的科技创新企业来完成，继而与各种交叉学科碰撞结合后落地。作为长周期的投资赛道，优质的医疗健康企业需要十年甚至更久的积累才脱颖而出，这需要真正懂交叉技术、懂跨界产业的复合性投资人进行耐心陪跑，完成技术创新的同时创造出更大的经济价值。

(责编：王震、高雷)