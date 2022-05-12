人民网北京5月12日电 （记者乔雪峰）“在朔黄铁路已经工作有二十一个年头，可以说见证了朔黄铁路不断壮大的过程。刚进单位那会，正值建设初期，没有固定的住所，单位给我们就近租的民房，吃住都在老乡家里，真的可以说是风餐露宿。”朔黄铁路蠡县站职工杨春青告诉记者。

“随着公司的发展，我们的工作生活条件越来越好。尤其是过去的两年，站容站貌及办公生活条件发生了翻天复地的变化，每次出工后回到宿舍，冲个热水澡，将沾满尘土的工装往全自动洗衣机里一扔，再到食堂吃上一顿热气腾腾的饭，别提有多满足。”杨春青说。

民生连着民心，解决发展不全面难题，就要解决广大职工的民生保障和改善问题，就要持续加大保障和改善民生力度，建成让改革成果更多地惠及广大职工的“民生”。

近年来，朔黄铁路把加快沿线站点生产生活设施改善当做一项政治任务抓实抓好，作为后勤改革的重中之重，实施“大站城镇化、小站值守化”建设，着力解决黄骅港、神港等站住宿紧张问题，大力改善蠡县、黎民居、黄骅东等站生活办公条件，提升职工获得感、幸福感和满意度。

朔黄铁路相关负责人表示，随着朔黄铁路运量逐年增加，规模不断扩大，注重生活保障投入，不断改善硬件设施，确保广大职工吃得放心、住得舒心、生活开心、工作顺心，就成了不断需要解决的问题。“以员工对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，设身处地为员工着想，脚踏实地为员工办实事，真心实意为员工解忧，真正把员工的事情办好办到位，让员工收获满满的幸福感。”

“一线员工是我们的宝贵财富，我们实施暖心工程，就是要让所有的一线员工，在忙碌的工作之余，都能喝上热水、吃上热饭、洗上热水澡、睡个安稳觉。”朔黄铁路分管后勤的负责人说。

巧妇难为无米之炊，如何让员工们吃得合适，还不超出预算，又成了动脑筋的问题。近些年，朔黄铁路充分利用沿线站区闲置空地开垦菜地30余亩、改扩建养猪场2座、鱼塘10余亩，降低职工生活成本、提升职工满意度的同时，为职工健康保驾护航。

吃住逐步改善，愉悦职工身心也不能缓。“以前，职工基本没有业余生活，从宿舍到行车室，过着‘两点一线’的日子。现在，下了班，都喜欢在院里面散散步、体育馆里打打球，锻炼锻炼，放松放松。”黄骅港站副站长罗宇说。

为更好地服务广大职工，为职工搭建放松身心、强身健体、读书学习、缓解压力的场所，朔黄铁路结合站点规划设计，在满足条件的站区修建体育馆、塑胶跑道、篮球场，在沿线小站小点增设书香驿站、职工之家，为广大职工群众提供更普惠、更精准的服务，提升职工幸福感。

“公司对蠡县站实施综合整修，新建阳光生态园、篮球场、综合材料库、膜结构停车棚，重新规划景观、道路……切实改善了小站整体面貌，提升了小站的内涵和品味，完美地诠释了‘小站值守化’的真正内涵和品位。”蠡县站职工陈昭说道。

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