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中央企业新一轮压减工作启动 推动再瘦身再优化

2022年05月12日11:17 | 来源：人民网
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人民网北京5月12日电 （黄盛）11日，国资委召开的中央企业压减工作“回头看”专项行动推进会，就推动中央企业再瘦身再优化，启动新一轮压减工作进行安排。

据会议介绍，压缩管理层级、减少法人户数，是中央企业深化供给侧结构性改革的重要任务。2016年以来，国资委指导各中央企业推进压减工作，实现压存量、调结构、堵漏洞、保稳定。

数据显示，2016年5月到2021年底，中央企业共压减法人19965户，占比38.3%；法人层级5级以内企业已超过70%；97家中央企业集团管理层级全部控制在5级以内。中央企业退出了一批非主业非优势企业，从事主业的企业占比从87%提高至93%，初步解决了法人户数和层级过多、管理链条过长的突出问题，基本扭转了法人户数无序增长的局面，实现了户数增长与经营发展速度基本匹配、管理链条与资产收入规模基本匹配。

国资委党委委员、副主任翁杰明在会上表示，下决心清理退出一批企业、优化整合一批企业、重点监控一批企业，进一步减少法人户数，力争将集团公司管理层级控制在4级以内、大多数企业法人层级控制在5级以内。

“接下来，继续将压减与‘两非’‘两资’清退、亏损治理、重组整合、去产能等改革统筹考虑，与其他专项整治协同推进，进一步优化国有资本布局结构、提高配置效率。”翁杰明说，中央企业对非主业又不符合发展规划的，都要考虑纳入压减范围；要以压促转，加快实施创新驱动发展战略，推动产业转型升级；要进一步优化资源配置，对重复投资、同业竞争尤其是同区同业的企业，结合实际及时进行整合。

此外，此次会议明确要聚焦特定企业，因企施策探索有效压减方式。对特殊目的公司、项目公司等类型企业，要坚持实事求是的原则，从有利于企业正常经营发展的角度出发，在压减工作中进行合理区分，明确有效管控措施；近年来大量布局新能源行业，因特殊政策设立较多法人的企业，要及时清理无业务、无贡献、无法实现功能作用的企业；对已开展业务的企业，也要积极研究通过区域内吸收合并等方式进行整合；要探索双零（职工人数、营业收入均为零）企业压减，逐一分析评估功能作用，属于空壳公司、非正常经营且没有存续价值的，尽快关闭注销。

(责编：王震、高雷)

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