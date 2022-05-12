人民网北京5月12日电（记者车柯蒙）自2018年8月以来，国家税务总局、公安部、海关总署和中国人民银行四部门开展了打击“假企业”“假出口”“假申报”虚开骗税专项行动，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，有效维护了经济税收秩序。记者从国家税务总局了解到，截至2021年9月，三年来依法查处涉嫌虚开骗税企业44.48万户，挽回出口退税损失345.49亿元，抓获犯罪嫌疑人43459人，5841名犯罪嫌疑人慑于高压态势主动投案自首。

为进一步加强税收监管和税务稽查，持续深入推进打击虚开骗税违法犯罪工作，2021年10月，最高人民检察院、国家外汇管理局加入进来，六部门建立起了常态化打击虚开骗税违法犯罪工作机制。各部门密切配合、加力推进，继续严厉打击“假企业”“假出口”“假申报”行为。截至今年4月底，半年来已检查涉嫌虚开骗税企业76170户。其中：检查涉嫌虚开企业75386户，认定对外及接受虚开增值税发票及其他可抵扣凭证139.98万份，涉及税额282.64亿元；检查出口企业784户，挽回税款损失19.09亿元，进一步强化了打防结合的一体化联合监督体系，进一步规范了重点领域、重点地区的税收秩序，进一步遏制了虚开骗税违法犯罪势头，各项工作进展顺利、成效显现。

5月11日，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局在北京召开全国六部门联合打击骗取增值税留抵退税工作推进会，部署进一步发挥六部门联合打击机制作用，认真落实六部门《关于做好常态化打击虚开骗税违法犯罪工作的指导意见》，坚持不懈把打击“假企业”“假出口”“假申报”工作引向深入，持续扩大战果。特别是把打击骗取留抵退税作为六部门当前常态化打击工作的重中之重，聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，以零容忍的态度坚决予以打击，形成打击骗取留抵退税的压倒性态势，护航留抵退税政策落准落好。

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