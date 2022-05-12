人民网记者 许维娜

毕业季临近，就业成为高校毕业生踏入社会的第一步。教育部发布的数据显示，2022年，我国高校毕业生规模预计达1076万人，规模和增量均创历史新高。

为深入贯彻党中央、国务院稳就业保就业决策部署，促进高校毕业生更充分更高质量就业，人民网履行党报网站职责使命，发起了“大学生就业护航计划”，广泛邀请社会各界共同参与，为应届毕业生和在校生提供安居、就业、创业、见习、实习等服务，充分发挥企业稳岗拓岗示范带动作用，全方位为毕业生的生活就业保驾护航。

稳就业需要充分发挥企业的市场主体作用。５月11日，人民网正式启动“大学生就业护航计划”，与首批发起者——我爱我家共同探索媒企协作新路径。

毕业季遇上“最难就业季”

今年4月7日召开的就业形势座谈会指出，受疫情等因素影响，就业工作面临的形势复杂严峻。人社部门要会同有关部门，加快推进相关政策落地见效，及时解决企业面临的困难和问题。

会议还强调，各类就业服务机构要充分发挥自身优势，加强信息推送、就业指导、职业介绍等服务，不断提高就业服务质量和水平。各类企业是稳就业的主体，在追求自身发展的同时要积极履行社会责任。

要达成稳就业的目标，稳定高校毕业生就业无疑是至关重要的。相较2021年数据，今年高校毕业生增加了167万人。有专家认为，今年毕业生增量主要来自于2019年、2020年的两次高职扩招。这也导致了今年就业季当中的学历结构性矛盾更加突出。

还有专家建议，要充分发挥企业市场主体吸纳就业的作用，不仅要从吸纳毕业生就业的数量入手，更要抓住毕业生学历中的结构性矛盾，让不同层次的毕业生都能够人尽其才，找到合适的位置。

“护航计划”解万人难题

据了解，在“大学生就业护航计划”中，作为首批共同发起者，我爱我家将提供17247个就业岗位，就业地域涵盖了集团总部所在的北京和各个城市公司，提供了从职能到运营的多种岗位选择。

“大学生就业护航计划”显示，此次招聘人数多，覆盖业务广，人才梯度大。对此，我爱我家招聘负责人表示：“今年的大规模招聘一方面是为了履行企业社会责任解决就业，更重要的是广纳英才，和企业共同成长。”

在活动期间，项目将通过岗位发布、直播招聘、走进校园等活动，在严格遵循防疫政策的前提下，为大学生提供优质就业机会，吸引招聘优质求职毕业生。

实际上，“大学生就业护航计划”关注的不仅仅是毕业生的就业问题，还同时推出了安居工程，为毕业生送上我爱我家租房补贴（最高免除三个月租金）、优惠券、大礼包等几类好礼，从就业到居住，帮助毕业生扎根心仪的城市。

职业培训注重“授人以渔”

“以人为本，价值予人”是重要的人才价值观。招聘仅仅是选拔人才的第一步，进入企业，则是进入了又一所帮助毕业生不断成长的大学。

近年来，我爱我家建立了经纪人赋能模型，打造符合企业和行业发展需求的人才，培训体系从经纪人的跨界认知方式、成长型的思维、塑造积极人格、培养过硬的专业能力四个方面育人用人。

上述负责人介绍，一方面，房地产经纪行业的体量和服务外沿不断扩大，经纪人需怀抱“空杯”心态，坚持学习，自我更新，才能与行业发展同步；另一方面，房地产经纪业务与社会经济高度相关，一线经纪人需要对多方面的重要信息保持关注，坚持“敏而好学”的文化价值观，才能不断精进业务，做好客户服务。

“目前，各地分公司根据地方特点、各公司根据经纪人成长的不同阶段，都产出了不同的培训内容。”该负责人介绍。

比如，“星途计划”2.0为方便新人学习，用学习地图整合了多重培训体系与课程，让经纪人通过地图的概览，对于自身需要完成的培训任务了然于胸，改变了碎片化的课程设置给新手经纪人带来的困惑，方便了他们根据自身的学习能力合理安排进度。

就业是最大的民生，高校毕业生的就业是整个就业生态的重中之重。有关业内人士认为，为降低疫情对高校毕业生就业的影响，媒企协作的形式将有助于促进毕业生更加充分更高质量就业。

(责编：王震、高雷)