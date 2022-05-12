人民网北京5月12日电 （记者许维娜、申佳平）党的十八大以来，我国持续推进普惠性、基础性的民生建设，群众获得感显著提高。在推动共享发展、增进民生福祉方面取得了哪些成就？如何更好满足老百姓的新期待？

12日上午，中宣部就经济和生态文明领域建设与改革情况举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。国家发展改革委副主任胡祖才表示，党的十八大以来，中华大地上如期全面建成了惠及全体人民、含金量高的小康社会。人民生活的质量和社会的共享水平取得了历史性进步，全方位跃升。概括来说，可以概括为一个历史性、三个全方位。

一是绝对贫困人口得到了历史性解决。全面打赢脱贫攻坚战9899万农村贫困人口全部脱贫，“一个都不掉队”成为全面小康的标志性成就。在此基础上，有效衔接乡村振兴战略，持续巩固拓展脱贫成果。

二是人民生活水平全方位提升。城镇新增就业年均超过1300万人，居民人均可支配收入超过3.5万元，比2012年增长近八成，增速快于经济增长。城乡居民收入比显著缩小至2.5：1。中等收入群体的规模超过4亿多人。体现社会品质和消费升级的恩格尔系数，按联合国的标准，我国的人民生活已经进入相对殷实富足阶段，每百户家庭拥有汽车超过37辆，比2012年翻了1倍还多。住房条件也显著改善，城镇棚户区改造3961万套，惠及9000多万居民。老旧小区改造惠及2000多万户，1.8亿左右的农村人口进城成为城镇的常住人口，享受更高质量的城市生活。人民精神生活也越来越丰富，文化旅游、健身休闲都成为了大众消费，自信自强的精神面貌日益彰显。

三是公共服务全方位普及普惠。这十年，农村地区、边疆民族地区、革命老区、脱贫地区教育水平得到了历史性的提高，区域城乡校际差距明显缩小，义务教育普及程度超过了高收入国家的平均水平。学前教育毛入学率大幅提升至88.1%，高等教育进入了普及化阶段。劳动年龄人口平均受教育年限达到10.9年，公共卫生服务体系全面加强，应对突发公共卫生事件的能力大幅提高，惠及全体人民的基本公共卫生服务提质增效，多层次医疗服务体系更加健全，国家医学中心加快规划布局，国家和省级区域医疗中心建设推向全国，超过85%的县级医院具备二级医院服务能力。优质医疗资源辐射带动的效果明显，基层医疗机构的服务能力普遍增强。全生命周期的健康保障更加有力，人均预期寿命达到了77.9岁，位居中高收入国家前列。农村路、电、邮、信等基础设施通达深度和服务质量全面提升，农村的人居环境显著改善。

四是社会保障网全方位织密织牢。这十年，基本养老保险参保人数由7.9亿增加到10.3亿，退休人员基本养老金和居民基础养老金最低标准稳步提高，基本医疗保险的参保人数由5.4亿增加到13.6亿，报销比例持续提高，居民医保的人均财政补助标准由240元提高到610元，惠及10亿城乡居民。社会保障兜底网更加牢固有力，城乡低保对象、特殊困难人员、低收入家庭等做到应保尽保、应救尽救，保障标准也随着经济发展逐步提升。

“过去十年的民生建设成就是历史性的，全方位的，但与人民群众日益增长的美好生活需求相比，还存在不少短板和弱项。”胡祖才表示，下一步，国家发展改革委将坚持尽力而为、量力而行，在发展中持续保障和改善民生，聚焦人民群众急难愁盼问题，持续加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，扎实推进基本公共服务均等化，着力提高中低收入人群的收入，加大对薄弱环节、重点地区、困难群众的倾斜力度，努力让全体人民在高质量发展中享有更高品质的生活，一步一个脚印，朝着共同富裕的目标迈进。

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