人民网北京5月12日电 （记者栗翘楚、赵竹青）5月12日上午，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍经济和生态文明领域建设与改革情况。

在发布会上，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，党的十八大以来，我国积极推动对外开放，取得了一系列的显著成就：

一是我国开放事业取得了历史性的成就。2012年，中国的货物+服务贸易总额是4.4万亿美元，在全球是第二位。到2021年，货物+服务贸易总额增长到6.9万亿美元，连续两年全球第一。同时，我国双向投资稳居世界前列，去年我国吸引外资达到1.15万亿人民币，比2012年增长62.9%。从2017年以来，中国吸引外资连续四年位居世界第二。对外投资流量稳居全球前三位，“一带一路”经贸合作高质量推进。

二是我国在制度型开放方面加快推进。2013年，中国推出自贸试验区第一张外商投资准入负面清单，限制措施从最初的190项缩减至如今的27项。2016年，我国把自贸试验区的负面清单经过试验之后推广至全国，在全国实施了外商投资准入负面清单的管理模式，限制措施也由最初的93项减到现在的31项。2020年，我国实施了新的《外商投资法》，开启了一个新的外商投资管理的体制。2021年，我国在海南推出了第一张跨境服务贸易负面清单，制度型开放水平不断提高。

三是我国自贸试验区、自由贸易港开放建设开创了新局面。2013年，我国在上海设立了第一个自贸试验区，到如今一共设立了21个自贸试验区，向全国复制推广了278项制度创新成果。我国自贸试验区占全国国土面积不到千分之四，但是它们贡献的进出口占到全国的17.3%，吸收外资占到全国的18.5%。2018年，海南自贸港建设启动，迄今已经推出120多项制度创新成果。

四是我国自由贸易区提升战略实现了新的突破。过去十年，我国对外签署的自贸协定数由10个增长到19个，增长了近1倍。同时，我国和自贸伙伴的贸易额占到中国全部贸易额的比重由17%增长到去年的35%。2022年1月1日，RCEP正式生效实施，这意味着全球人口最多、经贸规模最大的自贸区正式落地。此外，中国还将积极推进加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP），和数字经济伙伴关系协定（DEPA），表明中国向高标准自贸协定的目标迈出了新步伐。

五是我国参与全球经济治理作出了新贡献。2014年，在亚太经合组织领导人非正式会议上，21个成员达成了《APEC推动实现亚太自贸区北京路线图》，为亚太地区建设高水平自贸区描绘了蓝图。2016年，在G20峰会上，推动达成了《G20全球投资指导原则》，为2017年世贸组织发起投资便利化倡议奠定了基础。我国还积极参与世贸组织改革，坚定维护多边贸易体制。

王受文表示，在过去十年，中国签署的自贸协定数和以前相比将近增长了1倍，不仅在数量上，在质量上，我国自贸协定对外开放展现出以下特点：

一是在货物贸易领域，关税水平更低，通关效率更高。2012年以来，我国对外签署了9个新的自贸协定，包括和瑞士、韩国、澳大利亚等，新签署的自贸协定中，大部分商定的关税为零的商品比例达到了90%以上，最高更达到97%。在通关效率方面，2017年中国进口商品整体通关时间需要4天左右，而如今只需要不到1天半。从中国出口货物，2017年整体通关时间需要12个小时左右，如今只需约1.2个小时。

二是在服务贸易和投资领域，市场准入更宽，开放力度更大。在服务贸易领域，与加入世贸时承诺的100个部门相比，在最近的RCEP自贸协定中我国又增加了22个部门的开放承诺，按世贸承诺已经开放的部门中，有37个部门在RCEP里提高了开放承诺水平。投资领域，我国采用负面清单的方式，在制造业、农业、采矿业等方面作出了更高水平的开放承诺。

针对开放举措给外资企业带来的机遇，王受文表示，我国的开放，扩大了外资企业以及其他外国企业进入中国市场的机会，也扩大了中国内外资企业进入到自贸伙伴市场的机会。更重要的是，一系列开放举措给外资企业带来了更多投资方面的机会，以前有些投资是禁止的、限制的，现在更多的领域是对外资开放的。此外，这些自贸协定的签署使中国的市场化法治化国际化的营商环境更加优化，给外企创造了更多机遇。希望广大外资企业能够抓住机遇，在中国实现更好地发展。

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