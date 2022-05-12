原标题：国家开发银行：以绿色债券服务绿色发展

据悉，国家开发银行积极践行绿色发展理念，坚持市场化发债模式，持续创新绿色金融债券产品，引导社会资金支持碳达峰碳中和、打好污染防治攻坚战等重点领域，积极服务绿色发展。截至目前，开发银行已累计发行绿色金融债券1320亿元，余额1170亿元。

据介绍，长期以来，国家开发银行坚持创新研发绿色金融产品和“投、贷、债、租、证”等金融组合产品，不断建立健全绿色金融产品体系。2021年3月，开发银行落实中央“碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局”决策部署，成功发行“碳中和”专题绿色金融债券。作为绿色债券的“升级版”，该债券一经推出便获得全球投资人踊跃认购。截至目前，开发银行已累计发行绿色专题债券14只，有效助力提高绿色金融债券的市场流动性，拓展绿色债券市场深度和广度。

据了解，开发银行绿债发行所募资金，全部专项用于支持生态环境保护修复、环境基础设施建设、低碳交通运输体系建设、清洁低碳安全高效能源体系建设等重点领域及重点项目建设。经测算，截至2021年底，该行绿债所募资金支持的绿色项目可实现年节约标煤量610万吨，二氧化碳年减排量1539万吨，二氧化硫年减排量3146吨；年污水处理量7.7亿吨，污泥处理量127万吨，铺设污水管道1.03万千米；年危险废弃物处理量6.6万吨；河道治理长度1235公里，绿化面积314万平方米，种植苗木47.12万株等环境收益，为推动绿色低碳发展作出了积极贡献。

国家开发银行有关人士表示，作为我国绿色信贷主力银行，开发银行始终坚持严格规范的绿色金融债发行标准，对绿色项目标准、绿色项目决策程序进行了统一规范，确保募集资金管理规范透明。下一步，开发银行将继续发挥好开发性金融功能和作用，探索丰富绿色金融产品和绿色项目筹资方式，助力美丽中国建设。

(责编：曹淼、李源)