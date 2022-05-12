人民网记者 王仁宏

新闻发布会现场。来源：国新网

12日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，聚焦经济和生态文明领域建设与改革。

“党的十八大以来的十年，是党和国家事业发展中极不平凡的十年。我国全面建成小康社会，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，新发展理念深入人心，经济社会发展和生态文明建设取得了具有里程碑意义的重大成就。” 中央财办分管日常工作的副主任韩文秀介绍。

数据显示，2021年我国国内生产总值达到了114万亿元，占全球经济的比重由2012年11.4%上升到18%以上，我国作为世界第二大经济体的地位得到巩固提升；人均国内生产总值达到1.25万美元，接近了高收入国家门槛。这些年，我国经济对世界经济增长的贡献总体上保持在30%左右，成为世界经济增长的最大引擎。

人民生活质量和社会共享水平取得历史性进步

十年来，我国坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，尽力而为，量力而行，久久为功，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。人民生活的质量和社会的共享水平取得了历史性进步，全方位跃升。

“总的来说，可以概括为一个历史性、三个全方位。” 国家发展改革委副主任胡祖才表示。

——绝对贫困问题得到历史性解决。全面打赢脱贫攻坚战9899万农村贫困人口全部脱贫，“一个都不掉队”成为全面小康的标志性成就。在此基础上，有效衔接乡村振兴战略，持续巩固拓展脱贫成果。

——人民生活水平全方位提升。城镇新增就业年均超过1300万人，居民人均可支配收入超过3.5万元，比2012年增长近八成。城乡居民收入比显著缩小至2.5：1。中等收入群体的规模超过4亿多人。1.8亿左右的农村人口进城成为城镇的常住人口，享受更高质量的城市生活。文化旅游、健身休闲都成为了大众消费，自信自强的精神面貌日益彰显。

——公共服务全方位普及普惠。这十年，农村地区、边疆民族地区、革命老区、脱贫地区教育水平得到了历史性提高，区域城乡校际差距明显缩小。学前教育毛入学率大幅提升至88.1%，高等教育进入了普及化阶段。公共卫生服务体系全面加强，应对突发公共卫生事件的能力大幅提高；人均预期寿命达到了77.9岁，位居中高收入国家前列。

——社会保障网全方位织密织牢。这十年，基本养老保险参保人数由7.9亿增加到10.3亿，基本医疗保险的参保人数由5.4亿增加到13.6亿。社会保障兜底网更加牢固有力，城乡低保对象、特殊困难人员、低收入家庭等做到应保尽保、应救尽救。

保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点。“过去十年的民生建设成就是历史性、全方位的，但与人民群众日益增长的美好生活需求相比，还存在不少短板和弱项。” 胡祖才表示，下一步，我们将坚持尽力而为、量力而行，聚焦人民群众急难愁盼问题，努力让全体人民在高质量发展中享有更高品质的生活。

我国成功跨入创新型国家行列

“十八大以来这十年，是我国科技进步最大、科技实力提高最快的十年。我国科技事业发生了历史性、整体性、格局性变化，成功跨入创新型国家的行列。” 科技部副部长李萌说。

“天问”探火星、“深海勇士号”等载人深潜器成功研制、量子科技计算能力不断突破……近年来，我国在基础研究和战略高技术领域世界级科技成果不断涌现。我国科技发展全面、特色突出、质量提升，名副其实成为支撑引领经济高质量发展和民生改善的第一动力。

从创新是引领发展的第一动力，到全面实施创新驱动发展战略，到坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，中国特色自主创新道路越走越宽广。

据介绍，2021年我国全社会的研发费用投入2012年的2.7倍，基础研究费用是2012年的3.4倍。我国全球创新指数排名十年上升了22位，是世界各国中唯一持续快速上升的国家。

大量自主研发的先进技术装备和系统进入实用，正成为推进产业快速升级的“利器”。

以数字发展为例，5G研发和应用场景深度拓展，人工智能发展的中国特色生态初步建立，正在加快赋能百业。在大算力和超级计算的支撑下，数字经济蓬勃发展，一批智能城市、智能工厂、智能医疗和智能交通等正在形成规模。

同时，科技服务人民生命健康重要作用正不断凸显。“前不久，国际标准化组织正式发布由我国牵头制定的全球首个新冠病毒核酸检测标准，我国打了一场成功的科技抗疫战。”李萌谈道，我国原创新药研制数量比十年前大幅度增长。多款新冠疫苗、检测试剂和治疗药物有力支撑了新冠疫情防控。

“当然，与世界领先国家相比，我国的科技创新还任重道远。我们将在党中央的坚强领导下，直面问题，迎难而上，为建成世界科技强国不懈努力。” 李萌说。

碳达峰碳中和工作扎实有序推进

生态文明建设关系着我国经济高质量发展，更关系着每一个人的生活福祉。

“党的十八大以来，绿色低碳转型发展取得了历史性巨大成就，是人民群众获得感最多的领域之一。” 胡祖才表示。

据生态环境部副部长叶民介绍，近年来，各地区各部门认真落实党中央、国务院的决策部署，在夯实党政主体责任、生态环境法治建设、健全市场机制方面、引导企业责任、构建全民行动体系等方面取得了一些成效。

其中，在夯实党政主体责任方面，中央和各省分别制定了生态环境保护的责任清单，并开展并持续深化中央生态环境保护督察，有力推动了党政同责、一岗双责的落实。在生态环境法治建设方面，“十三五”以来，先后制修订了大气、水、土壤污染防治法等13部法律和17部行政法规。在市场机制建立方面，全国碳排放权交易市场已启动上线交易，长江、黄河建立了全流域的横向生态保护的补偿机制，设立国家绿色发展基金。截至2021年底，绿色信贷余额增长至15.9万亿元，绿色财税金融作用不断增强。

此外，2020年提出“双碳”目标以来，我国已经完成了碳达峰碳中和顶层设计，基本构建起“1+N”政策体系，碳达峰碳中和工作扎实有序推进，节能减排成效显著，能源绿色低碳转型取得重要进展。

数据显示，我国可再生能源装机规模突破10亿千瓦，水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机均居世界第一。同时，我国以年均3%的能源消费增速支撑了年均6.5%的经济增长，能耗强度累计下降26.2%，相当于少用14亿吨标准煤，少排放29.4亿吨的二氧化碳，单位GDP二氧化碳排放强度的下降超额完成了自主贡献目标。

实现“双碳”目标是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，不是轻轻松松可以实现的。

胡祖才谈道，我们要完整准确全面贯彻新发展理念，按照党中央决策部署，保持战略定力，紧盯“双碳”目标不放松，脚踏实地、久久为功，不搞“碳冲锋”，不搞运动式“减碳”，有序有力有效推进“双碳”工作，不断取得新成效。

让中国开放红利惠及更多中外企业

十年来，我国开放事业取得了历史性的成就。“我国制度型开放水平不断提高，自贸试验区、自由贸易港开放建设开创了新的局面，自由贸易区提升战略实现了新的突破。” 商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文说。

数据显示，在过去十年间，我国与自贸伙伴的贸易额占到中国全部贸易额的比重由17%增长到去年的35%。2021年，货物+服务贸易总额从2012年的4.4万亿美元增长到6.9万亿美元，连续两年全球第一。

我国双向投资也稳居世界前列。2021年，我国吸引外资达到了1.15万亿人民币，比2012年增长了62.9%。从2017年以来，中国吸引外资连续四年位居世界第二。对外投资流量稳居全球前三位，“一带一路”经贸合作高质量推进。

我国制度开放加快推进。2016年，自贸试验区的负面清单经过试验之后推广到全国，在全国实施了外商投资准入负面清单的管理模式，限制措施也由最初的93项减至现在的31项。2020年，我国实施新的外商投资法，开启了一个新的外商投资管理的体制。

“21个自贸试验区占全国国土面积不到千分之四，但是它们贡献的进出口占到全国的17.3%，吸收外资占到全国的18.5%。”韩文秀提到。

今年，RCEP正式生效实施，这意味着全球人口最多、经贸规模最大的自贸区正式落地。中国将积极推进加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP），和数字经济伙伴关系协定（DEPA），这表明了中国向高标准自贸协定的目标迈出了新的步伐。

不论世界发生什么样的变化，中国改革开放的信心和意志都不会动摇。“我们相信，随着中国自贸朋友圈的不断扩大，中国进一步开放的红利将会惠及越来越多的中外企业。” 王受文表示。

牢守不发生系统性风险的底线

过去十年，还是我国扎实统筹发展和安全的十年。

十年来，单位国内生产总值生产安全事故死亡人数下降了83.8%，人民群众的生命安全得到了更好的保护。我国安全发展的意识和能力得到了明显的提高。同时，防范化解重大风险攻坚战取得了重要阶段性成果，守住了不发生系统性风险的底线。

在金融风险防控方面，中国人民银行副行长陈雨露表示，党中央高度重视防范化解重大金融风险，国务院金融委靠前指挥，人民银行会同有关部门和地方政府，按照党中央确定的“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的基本方针，全力做好金融风险防范化解工作。经过集中的攻坚，我国金融体系长期积累的风险点得到了有效处置，金融风险整体收敛、总体可控。

他进一步举例到，按照市场化、法治化的原则，已对重点高风险企业集团、高风险金融机构进行了“精准拆弹”，高风险中小金融机构的数量已经大幅度下降。全面清理整顿金融秩序，互联网金融风险的专项整治工作顺利完成，立案查处了非法集资案件2.5万起。稳妥有序地实施了房地产金融审慎管理制度，房地产市场金融化、泡沫化的势头得到了有效遏制。

“下一步，人民银行将坚持风险防范化解和长效机制建设并重、金融风险处置和反腐追赃挽损并重、提高监管有效性和改革创新发展并重，持之以恒做好风险防范化解工作，牢牢守住不发生系统性金融风险这个底线。” 陈雨露表示。

当前，我国经济已经由高速增长转向高质量发展阶段。韩文秀指出，面对百年变局和世纪疫情相互交织的复杂局面，必须统筹发展和安全。要夯实国内大循环，推进高水平科技自立自强，维护粮食安全、能源资源安全、产业链供应链安全，建设强大而有韧性的国民经济循环体系。同时，要依托我国超大规模市场优势，扩大高水平对外开放，促进国内国际双循环，在开放合作中实现互利共赢、共同发展。

“我们也清醒地认识到，我国还是一个发展中国家，同全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的要求相比，同世界先进水平相比，还有较大的差距。” 韩文秀表示，我们要坚定信心，不骄不躁，不忘初心，接续奋斗，坚持以经济建设为中心，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，努力实现更高水平的生产发展、生活富裕、生态良好。

(责编：王仁宏、吕骞)