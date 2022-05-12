新华社北京5月12日电 题：攻坚克难，保持经济运行在合理区间——访国家统计局党组成员、副局长盛来运

新华社记者魏玉坤

今年以来，尤其是3月份以来，我国经济发展面临较多困难和挑战。

当前经济形势怎么看？宏观经济大盘能否稳得住？如何确保经济运行保持在合理区间？国家统计局党组成员、副局长盛来运接受了新华社记者采访。

经济“形”有波动、“势”仍向好

问：中国经济开局表现如何？怎么看近两个月经济运行中出现的下行压力？

答：今年以来，我国经济发展环境发生很多超预期变化，复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。

从外部看，新冠肺炎疫情仍在快速传播且病毒不断变异，乌克兰危机持续升级，以美国为首的发达国家货币政策转向，世界经济正迈入高通胀、高利率、高债务、高成本、低增长阶段，滞胀风险上升。从内部看，全国本土疫情点多、面广、频发，给疫情防控和经济社会发展带来巨大挑战。

面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面以及众多困难挑战，我国经济顶住压力，实现平稳开局。

一季度，我国国内生产总值同比增长4.8%，城镇调查失业率均值为5.5%，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.1%，外汇储备余额保持在3.2万亿美元左右。放眼全球，我国经济增速位居主要经济体前列，物价涨幅处在较低水平。

但3月份受疫情冲击超预期影响，主要经济指标明显下滑，4月份中国制造业采购经理指数（PMI）等先行指数持续转弱，经济下行压力进一步加大。对此，要全面地看辩证地看，既要看到短期波动之“形”，更要看到长期发展之“势”。

从短期看，部分指标回落较多，主要是疫情冲击的结果。但从大局看，经济稳定发展、长期向好的基本面没有改变，尤其是结构调整转型升级和高质量发展的大势未变。3月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长13.8%，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长12.8%，经济新动能仍在较快成长。

这可以说是“形”有波动、“势”仍向好，中国经济这艘巨轮航行在正确航线上。

稳定宏观经济大盘仍有较多有利条件

问：近期疫情散发多发，对经济运行产生哪些影响？宏观经济大盘能否稳得住？

答：本轮疫情确实对中国经济带来巨大冲击。3月份，全国社会消费品零售总额、服务业生产指数由增转降，全国城镇调查失业率上升。上海、吉林等部分地区经济受疫情冲击明显。

尽管疫情对部分地区生产生活带来较大影响，但总体上看，是阶段性的、短期的、外在的。

随着高效统筹疫情防控和经济社会发展的政策效应逐步显现，疫情冲击有望逐步减弱，前期因疫情压抑的经济活动也将不断释放，经济有望迎来复苏的拐点。从5月份情况看，吉林、上海等地疫情已经得到有效控制，复工复产有序推进，发用电量等一些先行指标已出现积极变化。

我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，韧性强、潜力大、回旋空间广的基本特点没有改变，稳定宏观经济大盘、实现发展预期目标的有利条件较多。

从供给支撑看，我国社会生产力水平不断增强，粮食总产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上，制造业增加值连续12年居世界第一位，产业链供应链韧性较强。从需求支撑看，我国有14.1亿人口，有全球最具成长性的国内市场。从政策支撑看，我国政府赤字率低、债务总体可控，政策工具多，当前宏观政策力度不断加大，增量政策工具正在抓紧谋划，稳增长政策有望进一步显效发力。

更为重要的是，我们有中国共产党的坚强领导，有中国特色社会主义制度的显著优势，有社会长期和谐稳定的大好局面，还有丰富的宏观调控和社会治理经验。只要我们万众一心、攻坚克难，就一定能够稳住宏观经济大盘，有信心、有能力、有条件实现全年经济社会发展主要目标任务。

多管齐下、对症出招稳预期

问：怎样扭转预期转弱的局面？如何促进中小微企业发展？

答：预期转弱是当前经济运行中一个比较突出的问题。4月份，制造业PMI和非制造业商务活动指数回落至47.4%和41.9%。

市场预期走弱是内外因素交织叠加、长短期因素共同影响的结果，归根结底源于经济运行中不稳定不确定因素较多，企业对投资前景看不准。稳预期要多管齐下、长短结合、对症下药、久久为功，特别是要“固根本、稳政策、纾困难、激活力”。

“固根本”是要着力稳定宏观经济大盘，加大宏观调控力度，抓紧谋划增量政策工具。“稳政策”是要保持政策连续性稳定性，凡是看得准的、有益于长期发展的方针政策都要牢牢坚持。“纾困难”是要加大针对困难市场主体、困难群体的帮扶力度，早出台、早实施一揽子纾困举措。“激活力”是要坚定不移推进改革创新，纵深推进“放管服”改革，为企业营造更好发展环境，让企业享受到更多改革红利。

中小微企业在我国经济发展中扮演重要角色。据国家统计局初步测算，中小微工业企业发展状况与地区经济增长之间的相关系数高达0.83。

近两年在疫情冲击影响下，中小微企业生产成本普遍上升，市场需求难以充分释放，发展困难明显增多。要坚定不移坚持“两个毫不动摇”，加大对受疫情冲击严重的中小微企业和个体工商户的纾困帮扶力度，细化实化已出台的退税减税降费、物流保通保畅、推动企业复工复产等已有政策，确保各项纾困措施直达基层、直达实体经济。

多措并举保持经济运行在合理区间

问：宏观政策该如何发力？应采取哪些措施？

答：前不久召开的中共中央政治局会议对做好下阶段经济工作作出了全面部署，现在关键是抓好落实、取得实效，多措并举把疫情影响降到最低，确保经济运行保持在合理区间。

一是毫不动摇坚持“动态清零”总方针。深刻、完整、全面认识党中央确定的疫情防控方针政策，深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性，始终保持清醒头脑，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，全面做好“外防输入、内防反弹”，坚决巩固住来之不易的疫情防控成果。

二是加大稳增长政策力度。发挥有效投资的关键作用。从历史经验看，扩大基础设施投资是应对短期经济困难最管用的快招，我国人均基础设施存量仅相当于发达国家的二到三成，人均铁路营业里程不足美国的30%，基础设施投资空间广阔。我国5G移动电话用户数仅占移动电话用户总数的20%左右，天然气、水核风光电等清洁能源消费量仅占能源消费总量的25%左右，新基建和民生发展设施领域投资大有可为。

三是切实稳住市场主体。从市场主体尤其是中小微企业和个体工商户面临的实际困难出发，利用好退税减税降费、缓缴社保费、纾困专项资金、普惠小微贷款等多种政策手段，切实为市场主体排忧解难。

四是大力稳就业保民生。落实落细援企稳岗政策，做好重点群体和就业困难人员的帮扶救助，尽量减轻疫情对就业的冲击。

五是着力做好市场保供稳价。保供稳价对于保持经济社会大局稳定、统筹发展和安全至关重要，应全力做好粮食、能源等关键领域保供稳价工作。

(责编：袁勃、赵欣悦)