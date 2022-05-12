针对美国贸易代表办公室日前宣布启动对华加征关税复审程序，商务部新闻发言人束珏婷12日表示，在当前全球高通胀形势下，美方取消对华加征关税符合美国消费者和企业的根本利益，有利于美国，有利于中国，有利于世界。

“目前，中美双方经贸团队保持正常沟通。”束珏婷说。（记者潘洁、谢希瑶）

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