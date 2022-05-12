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人民银行：把稳增长放在更突出位置 加强跨周期政策调节

2022年05月12日19:40 | 来源：人民网
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人民网北京5月12日电 （黄盛、罗知之）“人民银行把稳增长放在更加突出的位置，加强跨周期政策调节，加快落实已经出台的政策措施，特别是积极主动谋划增量的政策工具，继续稳定信贷总量，继续降低融资成本，继续强化对重点领域和薄弱环节的金融支持力度，加大金融对实体经济的支持。”今日，人民银行副行长陈雨露在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示，人民银行注重充足发力、精准发力、靠前发力，加大稳健货币政策的实施力度，有力支持宏观经济大盘保持稳定。

具体来看，陈雨露表示，一是前瞻性降准，保持流动性的合理充裕；二是引导贷款市场利率在比较低的水平上进一步下降，降低市场主体的融资成本，激发融资需求；三是新出台多项结构性货币政策工具；四是及时出台加强金融服务、加大实体经济支持力度的23条政策措施，全力支持疫情防控和经济社会发展。

陈雨露说，人民银行设立2000亿元的科技创新再贷款、400亿元的普惠养老专项再贷款，同时对绿色、小微等薄弱环节精准加大支持力度。截至3月末，人民银行发放碳减排支持工具资金1386亿元、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款225亿元，支持金融机构发放符合要求的贷款2309亿元和225亿元，普惠小微贷款余额也继续增长。

(责编：王仁宏、高雷)

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