人民网北京5月12日电 （黄盛、罗知之）“防范化解风险是金融工作永恒的主题。人民银行将坚持风险防范化解和长效机制建设并重、金融风险处置和反腐追赃挽损并重、提高监管有效性和改革创新发展并重，持之以恒做好风险防范化解工作，牢牢守住不发生系统性金融风险这个底线。”今日，人民银行副行长陈雨露在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示，人民银行会同有关部门和地方政府，按照 “稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的基本方针，全力做好金融风险防范化解工作。经过集中的攻坚，我国金融体系长期积累的风险点得到了有效处置，金融风险整体收敛、总体可控。

陈雨露表示，金融体系有力支持了宏观经济大局的稳定，围绕“增长稳、物价稳、就业稳、国际收支稳”的目标，坚持实施稳健的货币政策，科学把握好货币政策实施的力度，创新推出了多项结构性货币政策工具，坚持发挥市场在人民币汇率形成中的决定性作用，保持外汇储备的规模基本稳定，为加大对实体经济的支持力度和有效服务，创造了比较好的货币金融环境。

此外，我国的金融体系始终保持着总体稳健。金融机构经营的韧性和抗风险的能力明显提高。陈雨露举例说，2021年末，处于安全边界内的我国商业银行资产的占比为98.9%，其中24家大型商业银行的评级一直是优良，部分银行主要经营指标居于国际领先水平，发挥了金融体系“压舱石”的关键作用；中国的A股市场经受住了多轮次、多因素外部冲击的考验，债券市场有序打破了刚性兑付，总体平稳运行。

陈雨露表示，重点机构和重点领域的金融风险得到稳妥化解。按照市场化、法治化的原则，对重点高风险企业集团、高风险金融机构进行了“精准拆弹”，高风险中小金融机构的数量已经大幅度下降；同时，全面清理整顿金融秩序，影子银行乱象得到了有效整治，近5000家P2P网贷机构已经全部停业，互联网金融风险的专项整治工作顺利完成，立案查处了非法集资案件2.5万起，将互联网平台企业金融业务全部纳入了监管；稳妥有序地实施了房地产金融审慎管理制度，房地产市场金融化、泡沫化的势头得到了有效遏制。

陈雨露还认为，我国金融风险防控长效体制机制建设得到有力推进，人民银行完善金融法治，推动建立中央和地方的金融监管协调、宏观审慎管理和存款保险等多项制度，坚决惩治金融风险背后的腐败问题、监管失守以及违法犯罪行为。

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