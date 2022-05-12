新华社北京5月12日电（记者安蓓、王雨萧）中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀在中共中央宣传部12日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上说，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央加强了对经济工作的领导，在实践中有许多新的做法、新的经验、新的特点。

一是强调提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。中央政治局常委会会议和中央政治局会议经常研究经济工作，并通过中央经济工作会议、中央财经委等重大制度安排来抓大事、谋大事、定大事，加强对经济发展和改革工作的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进和督促落实。

二是强调贯彻新发展理念，推动高质量发展。党中央指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展。凡是不符合新发展理念的做法都要坚决纠正，一切有利于高质量发展的举措都要大力支持。

三是强调坚持以人民为中心的发展思想。坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，尽力而为，量力而行，久久为功，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。特别强调要依靠共同奋斗逐步实现共同富裕，反对福利主义，不搞劫富济贫。

四是强调坚持以供给侧结构性改革为主线。把解决供给侧结构性问题作为主攻方向和治本之策，建设现代化经济体系，着力提高供给体系的质量和效率。同时，要实施好扩大内需战略，形成供给和需求之间更高水平的动态平衡。

五是强调加快构建新发展格局。面对百年变局和世纪疫情相互交织的复杂局面，必须统筹发展和安全。要夯实国内大循环，推进高水平科技自立自强，维护粮食安全、能源资源安全、产业链供应链安全，建设强大而有韧性的国民经济循环体系。同时，要依托我国超大规模市场优势，扩大高水平对外开放，促进国内国际双循环，在开放合作中实现互利共赢、共同发展。

六是强调坚持绿水青山就是金山银山的理念。把生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，把绿色低碳发展作为高质量发展的内在要求和自觉行动，积极参与全球气候和环境治理，体现负责任大国的担当。

七是强调坚持稳中求进工作总基调。要在保持稳的基础上积极进取，防止急于求成，反对形式主义，以钉钉子精神狠抓落实。要增强忧患意识，坚持底线思维，加强战略预置，重视规划引领和预期引导，做到未雨绸缪，有备无患，努力走在市场变化和风险暴露之前，确保中国经济发展行稳致远。

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