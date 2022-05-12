新华社北京5月12日电（记者安蓓、吴雨）“抓紧谋划和推出增量政策工具。”中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀12日说，我国的财政政策、货币政策和其他政策有足够的空间和多样化的工具，在应对经济下行压力方面有丰富的调控经验，将进一步加强相机调控，该出手时就会出手。

针对当前中国经济面临的风险挑战，韩文秀在中共中央宣传部12日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上强调，疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。这几个方面都要兼顾好，不能单打一。“这是一个高难度动作，是对各地区各部门的重大考验，要认真落实到位。”

韩文秀说，疫情是经济社会发展的“拦路虎”，必须科学精准有效防控疫情，为经济社会正常运行创造根本前提。在经济工作方面，要加快落实已经确定的政策，力争在上半年全部落地。目前正紧锣密鼓、源源不断地出台细化的政策举措，积极帮扶受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户，稳住广大市场主体。

“要坚定不移深化改革、扩大开放、搞活经济，为发展提供强大的动力。”韩文秀说，要善于用改革的办法解决发展中的问题。我国的市场活力、发展潜力是巨大的，也是客观存在的，关键是要把它们激发出来。

他指出，要充分挖掘内需潜力，全面加强基础设施建设，发挥有效投资的关键作用；发挥消费对经济循环的牵引带动作用。有关部门正在抓紧落实新的政策举措，谋定而后动。

“风物长宜放眼量。中国经济又处在一个攻坚克难、爬坡过坎的关键时刻，我们面临的依然是前进中的问题、成长中的烦恼，只要我们坚定信心、迎难而上，就一定能够化挑战为机遇，迎来柳暗花明，这就是中国经济发展的基本逻辑。”韩文秀说。

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