5月12日，上海市金山区统筹疫情防控和复工复产复市工作视频会议召开，发布多项新举措，助力企业复工复产。会上，9个落地金山的优质项目“云”签约。

作为上海首批实现社会面基本清零的行政区，金山区在继续从严从紧从实做好疫情防控工作的基础上，打出一系列服务企业复工复产复市“组合拳”，统筹疫情防控与经济社会发展。金山区委书记刘健表示，金山区将进一步聚焦企业急难愁盼问题，提供全流程服务，切实提振市场信心、助力经济回暖，为金山加快转型发展步伐、打响“上海湾区”城市品牌积蓄强劲动能。

聚焦企业“感受度”，发放助企“大礼包”

目前，金山区复工企业达到1100余家，其中，规上工业复工企业600余家，复工率约七成，“无疫企业”824家。同时，金山已发布两批计2500余个首批“无疫小区（村组）”，各居民小区、村组群策群力、群防群控，全力构筑疫情防控人民防线。

随着“无疫企业”“无疫小区”的有序创建，金山区选择一批经济效益好、产业能级高、产能恢复快的支柱型、引领型“无疫企业”，先行先试“点式通勤”，实施住宿-工作“两点一线”管理，稳步恢复生产生活秩序。金山区还率先推出“员工驿站”，对14天内无新增阳性感染者且具备员工集中封闭居住条件的企业，按照定车、定点、定人、定线、定检管理要求，推动赛科、西门子、汇得科技等“无疫企业”员工点对点封闭往返。

金山区编制形成的助企复工复产复市“大礼包”，包括防疫课件、防疫手册、安全生产手册、法律服务手册和政策汇编等。金山区区长李泽龙表示，将坚持以更高的标准和更优的服务，特别是以更严更细更实的防疫措施，加快推动全区复工复产复市各项工作，持续释放各类惠企政策、惠企服务红利，为产业经济复苏提供支持。

惠企纾困“见真章”，“千人暖企”在行动

4月23日，金山区经委生物医药科科长费国英在联系上海一郎合金材料有限公司总经理付华清时，了解到跨省第三方物流不通畅成为产能释放的“拦路虎”。针对企业“原材料进不来，产品积压出不去”的问题，费国英帮助企业在合规的前提下迅速办理2张跨省通行证，同时，以公司周边地区的合作伙伴作为中转站，物流问题得到缓解，员工到岗170人，产能100%恢复。

5月11日，金山区250余个区级机关干部奔赴各街镇（园区），开启驻点服务工作。他们每三人一组，每组联络 3至5 家重点企业，围绕“走收宣查报”五字口诀，把政策送上门，把诉求带回来，把服务做到位。目前，金山区一共向街镇（园区）输送1000余名机关干部，开展“千人暖企”服务行动。金山区经委主任王明法说，“‘千人联千企’要打通复工复产复市‘肠梗阻’‘小瓶颈’，加快推动企业复工复产复市。”

随着各项惠企纾困政策逐步落地，金山区将充分发挥服务云平台、“6+1”保运转专班、“千人暖企”服务团的作用，快速响应诉求，加强指导服务，帮助企业提高疫情防控和安全生产能力。

凸显发展“含金量”，智造项目“云签约”

12日，金山有9个优质产业项目集中“云签约”，助力进一步打响“上海湾区”城市品牌。

参加签约的阿里云端智造项目，拟在金山设立规模为10万台服务器的独立产线，并将打造尖端产品可靠性实验室，预计达产后产值50亿元。该项目不但可以为阿里巴巴金山飞天园区提供就近服务，还将为其他地区的数据中心提供服务器支持。

世界500强企业巴斯夫护理化学品（上海）有限公司的高端护肤靓妆产品技改项目，投资总额约2.8亿元。项目将通过推进护理化学品总部基地建设，进一步承接延伸相关中下游产业发展，从而加快培育百亿级的日用化学品、化妆品、护理品产业集群。

“云洽谈”“云对接”“云办结”……疫情以来，金山区在筑牢防疫安全线的基础上，积极开展“云招商”活动，举办了多场线上投资促进交流会，做好招商引资不断档、项目储备不断线，推动更多项目稳步落地。（王巧月）

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