人民网记者 杜燕飞

在抗击新冠肺炎疫情过程中，全社会大力弘扬伟大抗疫精神，展现出了和衷共济、风雨同舟、守望相助的担当作为和精神风貌。特别是近期在上海疫情的防控中，社会各界快速集结、紧急动员，奔赴防控一线。

为了展现特殊时期的特殊精神、特殊担当，人民网推出“共同守‘沪’”系列稿件，报道国有企业、互联网平台、金融机构等各行业企业在上海抗疫一线涌现出的鲜活事例，展现社会各界在困难面前携手并肩、为战胜疫情汇聚起的蓬勃力量。

“我工作的液化气供应站服务周边9000名村民，今天来银行办业务就是为了后续的采购资金。”5月12日，得知上海农商银行朱泾支行正式复工复产开门营业，朱泾液化气供应站站长奚先生一大早就来到了银行。

应贷尽贷应续尽续、能减则减能让则让、特事特办急事急办、能保则保能赔则赔……当前，金融机构正在加大对市场主体的支持力度，让金融“活水”滋润上海的实体经济。

应贷尽贷应续尽续 为企业复工复产“雪中送炭”

捷诺生物和海优威是上海首批666家复工复产“白名单”中的重点科创企业，捷诺生物主要生产新冠核酸检测试剂盒，海优威是光伏产业链核心原材料重点企业。

工商银行启动信贷审批快速响应机制助力企业复工复产。受访者供图

“面对企业复工复产中的资金需求，我们启动了信贷审批快速响应机制，为上述两家企业分别提供了5000万元的专项流动资金贷款，保障了企业的复工复产。”工商银行有关负责人表示，这两笔贷款都将获得人民银行科技创新再贷款和煤炭清洁高效利用专项再贷款支持，从而使获贷企业获得相对较低成本的资金。

这是金融机构支持上海企业复工复产的一个缩影。3月以来，交通银行上海市分行为复工复产“白名单”内21家企业发放贷款9.02亿元，支持企业有序恢复生产；建设银行上海市分行累计投放超过140亿元，支持防疫企业、城市保障重点领域和重大项目建设；中国进出口银行上海分行发挥政策性金融作用，向大型钢铁生产龙头企业发放30亿元优惠利率贷款……

“今年一季度，上海市中资商业银行累计投放无缝续贷1992亿元，其中无还本续贷同比增长109%；对困难企业实施延后还款超过81亿元。”此前，在上海市政府举行的新闻发布会上，人民银行上海总部党委委员、总行金融消费权益保护局局长余文建表示，目前上海市已陆续发布复工复产企业“白名单”，人民银行上海总部将推动金融机构加快对接，运用好降准释放的长期资金，引导金融机构扩大贷款投放，加大复工复产金融支持力度。

能减则减能让则让 为小微企业解忧纾困

“自新冠肺炎疫情暴发以来，我经营的旅馆生意大不如前了，这轮疫情更让生意雪上加霜。幸亏新网银行提供了9万元的贷款，让我可以支付房租等经营费用，缓解‘燃眉之急’。”在上海虹口经营一家经济型住宿旅馆的叶先生说。

“当前，客户借款呈现多笔、小额等特点，这也反映出了疫情影响下的急需资金客户及其刚性用款需求，其中有很大比例的人群属于‘新市民’范畴。”新网银行负责人介绍，银行推出的“好企e贷”为中小微企业提供流动资金贷款，客户只需提交身份证、营业执照即可在线申请最高1000万元的贷款随借随还。据介绍，今年1月至4月，“好企e贷”在上海地区投放贷款规模相较去年同期增长109%。

获得银行延期支付贷款利息的企业正在恢复生产。受访者供图

工商银行上海市分行发布“重点企业保运转专项金融支持十七项举措”，推出“抗疫贷”“经营快贷”“e抵快贷”等线上产品，为企业提供自动审批、随借随还的线上无接触融资服务。

数据显示，截至今年一季度末，上海市主要大中型中资银行普惠贷款余额超过6400亿元，同比增长30%。目前，上海普惠型小微企业贷款利率约4.96%，为全国较低的地区之一。

“下一步，我们要加大对普惠群体的信贷支持，重点是加大对受疫情影响较大的住宿餐饮、批发零售、文化旅游等服务业及其他有前景但受疫情影响暂时遇到困难行业的支持。特别是要运用支农支小再贷款，加大普惠小微信用贷款的投放力度，引导金融机构提升信用贷款和首贷户比重，支持市场主体复工复产。”余文建表示。

特事特办急事急办 确保民生物资充足供应

“没想到在全市封控的情况下，上海农商银行这么快速为我们发放贷款，让我们保供无后顾之忧。”上海强丰实业有限公司负责人说。

政银担合力为上海强丰实业有限公司提供资金支持。受访者供图

新冠肺炎疫情期间，作为物资保供单位，上海强丰实业有限公司出现了资金需求。上海农商银行与上海市农业农村委、上海市担保中心发挥政策性融资担保基金支农惠农作用，政银担合力开辟了绿色通道，仅用5天时间，为企业发放了1000万元担保贷款。

与此同时，卡车司机等从业者是物流供应链“不断线”的重要保障。为确保物流畅通，上海银行利用“商车贷”产品，为长途物流卡车司机、城市配送经营者、个体工商户等群体，购买各类经营性用车首期设立100亿元专项信贷额度；中国银行上海市分行推出“中银防疫保供贷”普惠金融授信服务方案，加大对货物运输等领域小微企业的支持力度；上海保险机构针对货车司机、快递小哥等岗位人群，开发意外伤害保险产品，解决其后顾之忧……

“针对市场‘保供应’‘保通畅’的需求，我们要求银行保险机构做好对货运物流和货车司机的金融服务，急事急办开辟‘绿色通道’。”银保监会上海监管局副局长曹光群在上海市政府举行的新闻发布会上介绍，截至今年4月末，主要中资商业银行对货运司机和货运物流小微企业信贷余额280亿元，较年初增长12.4%。

能保则保能赔则赔 发挥保险“稳定器”作用

“投保‘三农安疫保’后，如果因工作不幸感染了病毒，或是造成了公司停工，会获得相应的补偿和保障，这让我们更安心了。”上海浩丰果蔬专业合作社总经理刘元军说。

据介绍，“三农安疫保”是太平洋安信农险为农业合作社、家庭农场、农业企业等新型农业经营主体量身打造，保障因疫情导致的营业中断损失、疫情防控及雇员确诊等保险责任，缓解了新型农业经营主体因疫情可能导致的生产经营风险。截至5月10日，上海市已有近300家单位投保“三农安疫保”。

除太平洋安信农险保险外，中国太保产险围绕企业经营生产、员工健康等不同领域和人群的风险需求，创新定制开发专项保障方案，为企业提供提升防疫能力的特色产品；国寿财险上海市分公司重点做好对医护人员、警务人员、志愿者、医用物资生产企业、生活物资生产仓储运输企业的理赔服务……本轮疫情期间，在沪保险公司在2700余款保险产品上扩展新冠责任，覆盖参保人数500余万人，目前涉疫保险赔付金额已超3400万元。

“针对部分企业和市民‘保障少’‘赔付难’的顾虑，银保监会上海监管局鼓励保险机构开发设计责任更广、价格更低、覆盖更全的普惠保险，并通过减费让利、延后保费缴纳时间、扩展新冠肺炎责任等方式，加强减负惠企，加大赔付力度，支持上海市企业和群众保险服务需求，更好发挥‘稳定器’和‘减震器’的作用。”曹光群说。

共同守“沪”系列报道

之一 ：“我们都是守‘沪’者”：特殊时期展现国有企业特殊担当

之二：互联网企业共同守“沪” 用温暖陪伴和数字技术参与战疫

之三：赠送会员卡、开通预约通道：上海互联网企业“E起战疫”

(责编：乔业琼、高雷)