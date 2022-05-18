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今年新的组合式税费支持政策实施以来

为企业减负担增现金流超1.6万亿元（新数据 新看点）

本报记者  王  观
2022年05月18日04:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年，我国实施新的组合式税费支持政策。国家税务总局数据显示，截至5月16日，已累计为企业减轻税费负担和增加现金流超1.6万亿元，特别是为中小微企业和个体工商户纾困解难，提振了市场主体信心。

　　——留抵退税稳步推进。从4月1日开始办理微型企业存量和其他行业增量留抵退税以来，截至5月16日已办理退税9796亿元；加上一季度继续实施老的留抵退税政策退税1233亿元，今年共有11029亿元留抵退税款退到了纳税人账户。“能提前拿到1300多万元留抵退税款，不仅缓解了我们的现金流压力，也让公司有更多资金投入生产研发。一步快、步步快，我们有信心更快研发出更优质的产品。”重庆沃特智成新材料科技有限公司负责人张亮说。

　　——减税降费持续发力。今年，我国坚持阶段性措施和制度性安排相结合，一方面，延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，提高减免幅度、扩大适用范围，并对小规模纳税人阶段性免征增值税；另一方面，对小微企业年应纳税所得额100万元至300万元部分，再减半征收企业所得税。

　　——缓缴税费增强信心。今年以来，税务部门共办理制造业中小微企业缓缴税费3778亿元。“去年第四季度，我们缓缴了16万元税款，今年缓税政策继续延长6个月，我们计划增加收购2万余吨水果，解决周边农户的农产品销路问题，为乡村振兴添份力。”河南汇源富民果业有限公司财务负责人黎彩红说。

　　为确保新的组合式税费支持政策落实落细，国家税务总局充分利用各类渠道，对纳税人进行宣传辅导，推动“政策找人”、直达快享，及时发布“一揽子”“清单式”“可视化”政策解读产品，打造全国统一的宣传辅导标签体系，通过电子税务局直接将留抵退税优惠政策精准推送至纳税人，今年以来已惠及纳税人1059万户次。

　　（相关报道见第四版）

　　


　　《 人民日报 》（ 2022年05月18日 01 版）

相关报道：

党的十八大以来，财税体制改革纵深推进——强化资金和政策保障 推动高质量发展（中国这十年·系列主题新闻发布）

(责编：岳弘彬、袁勃)

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