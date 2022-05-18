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“内外贸一体化发展”系列报道二

持续推动传统外贸转型升级 新业态助力品牌出海

人民网记者 栗翘楚 任妍
2022年05月18日09:23 | 来源：人民网
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推进内外贸一体化有利于形成强大国内市场，有利于畅通国内国际双循环。近年来，我国内外贸一体化取得长足发展，成为全球第二大消费市场和第一货物贸易大国，我国陆续出台措施，鼓励企业拓展国际市场的同时，支持适销对路的出口产品开拓国内市场，推进内外贸一体化发展。对此，“内外贸一体化发展”系列报道围绕出口转内销、外贸新业态、内外贸一体化三方面，聚焦内外贸发展新机遇。

今年以来，在辽宁海城西柳服装城经营服装30多年的商户刘强，除了照看店面，忙着给省内外客户发货，还要多抽出些时间，全力打理自己的海外客户圈。

谈起由内贸为主向内外贸结合转型，刘强说：“近期我们刚发了两个集装箱的棉服到国外，如果不是市场采购贸易方式试点，哪会像现在这样，在家门口就如此轻松便捷地做起了出口生意。”

市场采购贸易方式，是指在经认定的市场集聚区采购商品，由符合条件的经营者办理出口通关手续的贸易方式。市场采购贸易方式单票报关单的货值最高限额为15万美元，符合条件可享受简化申报、免征不退等政策便利。这种为“多品种、多批次、小批量”外贸量身定制的新型贸易方式很受中小微企业的青睐，为专业市场的广大商户们搭建了一个低成本、高效率的出口通道。

2021年7月，国务院办公厅印发《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，期中提出要提升市场采购贸易方式便利化水平、支持外贸细分服务平台发展壮大等多项措施。

作为外贸细分服务平台之一的独立站，由于拥有可直面消费者、成本底、效率高等特点，日益受到一些外向型企业的青睐。

业界人士表示，运营独立站，中国品牌可以避免海外电商平台相关规则的限制。此外，海外消费者更喜欢在品牌官网上购买产品，独立站的运营，也符合海外消费者的购物习惯。

在粤开证券首席经济学、研究院院长罗志恒看来，独立站是跨境电商发展的新业态，获得了政策扶持和资本青睐，这主要是由于与传统跨境电商平台相比具备诸多优势，即适合品牌化运营、提高流量转化率和缩短生产周期。

今年1月，国务院办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》，其中提出要推动内外贸数字化发展，充分利用现代信息技术，加快线上线下融合，促进产销衔接、供需匹配，推动传统产业转型升级，培育内外贸新业态新模式。

在此背景下，对于外向型企业来说，如何利用制度优势，实现从“两头在外”到“两头香”？

北京师范大学经济与工商管理学院教授、国际经济与贸易系主任魏浩表示，创新内外贸融合发展模式的核心在于依托数字化、信息化技术，提升生产、销售等环节的智能化和信息化水平，从而降低内外贸融合发展中的信息壁垒。

“在生产方面，利用互联网+制造业提升外贸产品生产的数字化水平，外贸企业不仅能够更精准的匹配需求，也能优化生产环节，提升生产效率；在销售方面，依托数字技术搭建的电子商务平台，外贸企业能够有效整合国内国际市场信息，降低外贸企业的营销成本，调整国内外销售比例，保障自身利润最大化。”魏浩说。

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(责编：鲁婧、吕骞)

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