本报记者 毕京津

河南省邓州市十林镇大东村，邓州市高效节水灌溉示范区里，一台3米多高的国产联合收割机昂首前行，一个小时就割完30亩麦子。

“今年麦子长势不错，我们投入130多台大型联合收割机，还是人手紧张，我自己也得上！”驾驶收割机的河南首邑农业发展有限公司负责人沈兴新说，今年夏收，公司的机械化收割服务队将走进河南各小麦产区。

去年秋种，河南遭遇罕见洪涝灾害，导致冬小麦大面积晚播。“为挽回损失，河南狠抓肥水管理、促弱转壮，实施‘一喷三防’全覆盖等措施，并加大农资补贴力度。全省已建成的约7600万亩高标准农田发挥了重要作用。”农业农村部小麦专家指导组顾问、河南农业大学教授郭天财说，“今年小麦病虫害整体较轻，天气条件总体较为有利。全省一二类苗占比近94%，小麦普遍长势良好。”

据河南农业部门消息，今年河南小麦夏收面积将超过8500万亩，与去年持平。

种好更要收好。“为确保夏粮颗粒归仓，我们将投入各类农业机械400万台（套），其中联合收割机18万台。”河南省农业农村厅相关负责人表示，全省小麦机收率将达到99%以上，“农机需求对接、检修维护等准备工作，都已提前做好。我们还着重对驾驶操作员开展粮食减损培训和比武，努力确保全省平均小麦机收损失率低于2%。”

“省里给我们发了农机跨区作业证，夏收农机加油还有优惠。”沈兴新说。河南省交通运输部门共发放农机跨区作业证5万张，并落实高速公路免费通行政策；会同有关企业，在全省设立近1500个联合收割机专用加油点，给予价格优惠；持续开展农村公路阻断问题排查整治，对重复设置的公路防疫检查点坚决撤除，打通农机入田“最后一公里”。

走到高效节水灌溉示范区旁，邓州市农业技术推广中心主任冀洪策弯腰拽穗，搓一把麦粒在手里，细细观察，又拿几颗嚼了嚼，露出会心的微笑。

“示范区拥有先进的水肥、监控、田管系统，种的是高产稳产、抗病性好的良种。”冀洪策表示，今年邓州市220万亩小麦长势为近年最好，“种好、管好了，能不能收好，就看这段时间的天气了。”

“肯定能收好，我天天关注着天气预报呢！”种粮大户、邓州市荣粮农作物种植专业合作社负责人刘飞说。

气象部门的预测给了刘飞信心。河南省气象局有关负责人表示，今年夏收期间天气状况较好，风、雨较少，总体有利于麦收，气象部门将密切关注天气变化，及时提供精细化预报预警。

“小麦产量不错，平均亩产上千斤，市场行情也好。”刘飞表示，合作社今年将收麦4万亩，全部按订单直供面粉加工企业。

眼下，河南各地采取多种有力措施，打好夏收“决胜仗”。为确保县里172万亩小麦稳产高产，太康县组织6个农业科技专家组、100多名农业科技人员，深入田间地头，手把手帮农户抢收；针对部分群众不能及时返乡收麦的情况，原阳县提早成立小麦机收服务队和村级小麦机收互助组，统一调配机械，确保小麦收割。

“从苗情、天气和人员、机械调配等各方面情况来看，河南今年实现夏粮丰收有保障。夏收之后，我们将乘势完成7600万亩以上的秋粮播种。”河南省政府有关负责人表示，河南有信心实现今年粮食产量稳定在1300亿斤以上的目标。

《 人民日报 》（ 2022年06月03日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)