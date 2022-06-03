本报北京6月2日电 （记者冉永平、丁怡婷）记者从国家电网获悉，今年国家电网的电网投资规模将达5000亿元以上，为历史最高水平，预计带动社会投资超过1万亿元。尽早开工川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌、黄石特高压交流，金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流等8项特高压工程，开工一批500千伏及以下重点电网项目。

国家电网2日对外发布八项举措，助力经济社会平稳健康发展。全力服务疫情防控方面，对受疫情影响暂时出现生产经营困难的小微企业和个体工商户用电实行“欠费不停供”，设立6个月的费用缓缴期，缓缴期间免收欠费滞纳金。

全力促进新能源发展方面，将积极做好新能源项目并网服务，推动配套电网同步建设。加快抽水蓄能项目发展，开工江西奉新等4座抽水蓄能电站，投产安徽金寨等5座抽水蓄能电站。推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，做好第二批项目送出工程的规划和前期工作。

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