前4月中国信保服务中小微企业12.4万家
2022年06月03日05:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京6月2日电 （记者王俊岭）中国出口信用保险公司第三届小微客户服务节日前在京举办。本届小微客户服务节以“强小微、优服务”为主题，多项支持小微外贸企业的专题活动将于6月至8月在全国范围集中开展。
记者了解到，今年1—4月，中国信保服务中小微企业数达到12.4万家，同比增长5.5%；承保金额673.5亿美元，增长14.3%；向小微企业支付赔款超3000万美元，同比增长13.4%。
据介绍，中国信保作为政策性金融机构，近年来不断加大普惠金融资源投入，创新服务方式，于2020年和2021年先后举办了两届小微客户服务节，有力帮助了中小微外贸企业保订单、稳生产。
中国出口信用保险公司董事长宋曙光表示，当前，中国信保正在积极筹划利用数字化转型成果，进行大数据分析和应用，帮助中小微外贸企业经营发展。
(责编：杨光宇、胡永秋)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 人民银行：实施货币信贷政策注重把握好三个原则
- 人民银行解读国务院常务会议部署有关扎实稳住经济的金融政策新闻发布会现场。人民网 黄 盛摄 人民网北京6月2日电 （黄盛）今日，人民网财经从中国人民银行（以下简称“人民银行”）召开的解读国务院常务会议部署有关扎实稳住经济的金融政策新闻发布会上获悉，人民银行、国家外汇局靠前发力，适当加力，不断加大稳健货币政策实施力度，营造良好的货币金融环境。…
相关新闻
- 评论
- 关注