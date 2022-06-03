本报北京6月2日电 （记者王俊岭）中国出口信用保险公司第三届小微客户服务节日前在京举办。本届小微客户服务节以“强小微、优服务”为主题，多项支持小微外贸企业的专题活动将于6月至8月在全国范围集中开展。

记者了解到，今年1—4月，中国信保服务中小微企业数达到12.4万家，同比增长5.5%；承保金额673.5亿美元，增长14.3%；向小微企业支付赔款超3000万美元，同比增长13.4%。

据介绍，中国信保作为政策性金融机构，近年来不断加大普惠金融资源投入，创新服务方式，于2020年和2021年先后举办了两届小微客户服务节，有力帮助了中小微外贸企业保订单、稳生产。

中国出口信用保险公司董事长宋曙光表示，当前，中国信保正在积极筹划利用数字化转型成果，进行大数据分析和应用，帮助中小微外贸企业经营发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)