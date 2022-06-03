数字化文化消费保持较快发展态势
2022年06月03日05:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京6月2日电 （记者邱海峰）人民数据研究院联合巨量算数日前发布的《人民美好生活洞察报告》显示，近年来，数字化文化消费保持较快发展态势，线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验、新场景持续增加。
报告显示，数字技术从内容建设、展示方式、传播途径、交互手段等方面带来新改变，云阅读、云视听、云赏乐、云展览、云旅游、云演出等新业态的涌现丰富了人们文化体验形式和消费模式。如在旅游方面，越来越多景区开始发展VR全景虚拟游，依托网络平台的定制化旅游产品和服务更加普及，到2025年国家4A级及以上旅游景区、省级及以上旅游度假区有望基本实现智慧化转型升级。在阅读方面，2021年国民阅读指数为70.62点，较2020年提高0.17点。两成以上受访者“手不释卷”，近五成时不时会读书。其中数字化阅读便捷受欢迎，近六成受访者乐于使用电子书，2021年成年国民人均电子书阅读量升至3.3本，“听书”成为不少人的新选择。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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