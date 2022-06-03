原标题：东风公司国企改革三年行动任务全面完成

5月31日，东风汽车集团有限公司（以下简称东风公司）党委常委会审议了改革三年行动进展情况，同意公司改革三年行动任务台账106项改革措施全部结案，完成率100%，标志着东风公司改革三年行动任务全面收官。

国企改革三年行动启动以来，东风公司贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照“可衡量、可考核、可检验、要办事”的要求，优化深化改革领导机制，构建了纵向贯通、横向协同的工作推进机制，建指挥室，挂图作战、跑表计时，有序有力推进《公司改革三年行动实施方案》落实落地。

近三年来，东风公司坚持问题导向、目标导向、效果导向，在完善公司治理体系、做深做实三项制度改革、打好“瘦身健体”攻坚战、以市场化改革激发创新活力等方面取得了明显成效。

推进公司治理体系和治理能力现代化。东风公司通过改革持续完善公司治理体系，在完善公司治理中切实加强党的领导，落实董事会职权，提升治理效能，进一步推进公司治理体系和治理能力现代化。

坚持“两个一以贯之”，东风公司把党的领导融入公司治理各环节，厘清各治理主体权责边界，落实公司党委在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，修订完善《公司党委常委会议事规则》，优化《公司党委“三重一大”决策事项清单》《公司党委会前置研究讨论重大经营管理事项清单》，发挥好党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用。

同时，东风公司加强董事会专业委员会建设，支持董事会定战略、做决策、防风险；坚持分类指导、因企施策，落实子企业董事会职权。东风公司实现了子企业董事会应建尽建、外部董事占多数。结合有较多中外合资子企业的实际，完善了董事会会前会流程，形成会前、会中、会后管理闭环。发布了《二级子公司董事会会前会运行细则》，支撑董事会落实职权。

“能下、能出、能减”机制常态化。东风公司在央企实施经理层人员任期制契约化管理，推动三项制度改革做深做实，“能下、能出、能减”机制常态化运行，全面实现用工市场化。

自2018年起，东风公司全面启动实施高级管理人员任期制和契约化管理，上下联动、穿透推进，彻底打破干部身份“铁交椅”，能者上、优者奖、平者让、劣者汰。2019年以来，累计157人退出高级管理人员岗位，其中97人因任期考核不合格退出，60人因年度考核或在公开竞聘中落聘退出。实施“季度即时感知、年度及时奖惩、任期累计算账”薪酬管理模式，刚性考核、刚性兑付，同层级岗位薪酬差距达3.5倍。在新事业单元试点职业经理人制度，同步推行中长期激励机制，实现经理人员选用与薪酬市场化。

高管人员任期制和契约化改革，推动了东风公司全面穿透落实公开招聘、竞争上岗、末等调整、不胜任退出、全员绩效考核等制度，全面实现用工市场化。今年前四个月，管理人员退出比例为4.52%，员工市场化退出率为1.05%，均高于央企平均水平。2019年以来，东风公司全员劳动生产率指标累计增长5.8%。

聚焦市场，深入推进“总部去机关化”改革。东风公司加强机构与职能优化，打造“服务型、智能型、增值型”总部，建立DOA授权体系，放活市场主体。2021年，东风公司总部部门级机构精简26%，分部/室级机构精简32%，人员编制精简32%。下属东风汽车有限公司推进机关整合，压减管理层级，先后完成东风装备公司与东风零部件集团公司机关整合；东风有限机关业务下沉、与东风日产乘用车公司机关关联职能整合，提升管理效率，降低管理成本。

产业布局持续优化。东风公司通过改革打好瘦身健体攻坚战，彻底解决历史遗留问题，集聚优势资源做强自主事业，加速构建“一主两翼”融合发展的事业格局。

以独立工矿区改革试点为契机，东风公司完成剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题，“三供一业”分离移交、退休人员社会化管理、医疗机构改革、厂办大集体改革等让东风轻装上阵。同时，东风公司常态化推进压减与“两非”剥离工作，先后完成120户法人退出（占存量的37%），彻底退出地产、物业、水电煤汽等辅业及主业非优势业务。东风公司还战略性退出部分合资业务，开放合作的格局系统性调整优化。

“瘦身”是手段，“健体”是目的。近三年，东风公司在推动优化产业布局上取得明显成效。为适应汽车产业变革发展趋势，2020年，东风公司发布岚图汽车品牌，探索一种“成熟车企+造车新势力”的融合发展模式，开启了东风品牌向上的奋进之旅。当前，东风公司高端电动越野车M品牌正加速建设、东风悦享科技正打造以高品质生活为主轴的无缝化移动服务生态新模式，东风旗下能源服务科技公司羿动科技，以及致力于打造“智慧城市生态圈”的即联即用（武汉）科技创新有限公司也在快速发展中。

以市场化机制激发科技创新活力。东风公司以市场化改革激发科技领域创新活力，充分激励关键核心科技人才，推动产学研融合发展，加快打造原创技术“策源地”和现代产业链“链长”，加速向科技型企业转型。

东风公司技术中心以客户为中心，构建与自主乘用车一体化全价值链项目管理体制，快速响应客户需求；打破项目资格限制，实施车型项目和科研课题“揭榜挂帅”制，完善以创新项目为主体的授权放权制度，赋予车型项目总师和技术课题执行官技术路线决定权、经费支配权和资源调度权；优化研发项目激励机制，构建骨干人才“岗位分红”激励机制；模拟“股份制”科研课题激励机制，成功孵化东风悦享科技有限公司。

东风公司7家“科改示范企业”发挥尖兵作用，强化科技创新激励，推动自主创新能力提升；6家企业入选国家高新技术企业、国家级技术中心、专精特新“小巨人”。用足激励政策，开展中长期激励子企业11户；实施国有科技型企业股权或分红激励企业6户，累计覆盖近1600关键岗位核心人员；打好多元激励“组合拳”，完成岚图汽车跟投，东风悦享股权激励，东风财务公司超额利润分享；制定“1025”专项工程、“928”项目激励机制，将科技创新特等奖金额提升至100万元；培育创新生态圈，联合行业、高校、科研院所深化研发协同。

通过国企改革三年行动，东风公司激发干部员工活力，优化资源配置，自主事业发展进一步提速——东风自主乘用车品牌东风风神2021年销售超过12万辆，同比增长73%；今年1-5月销售6.6万辆，同比增长98.8%，发展势头迅猛。东风公司事业布局进一步优化——迈出品牌向上新步伐，旗下高端电动品牌“岚图汽车”成为汽车央企采用直营模式的品牌，高端电动越野车M品牌建设加速。东风公司科技创新活力不断迸发——2021年，东风公司发明专利公开量累计达4169件，发明专利授权量965件。

(责编：曹淼、李源)