谢艺观

原标题：从消费券到数字人民币，各地密集“发钱”让你买买买

买车，给你“钱”；买房，给你“钱”；买家电，给你“钱”……

近期，从中央到地方推出的一揽子促消费政策，只为让你走出家门去消费。

资料图。 中新社记者 侯宇 摄

中央、地方密集出台措施促消费

消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎。今年一季度，我国最终消费支出对经济增长的贡献率达69.4%，成为经济增长第一拉动力。同时，我国有14亿多人口的超大规模市场，中等收入群体人口超4亿，人均GDP突破1万美元，消费增长空间巨大。

但当前受新冠肺炎疫情等因素影响，消费特别是接触型消费恢复较慢。国家统计局数据显示，4月份，社会消费品零售总额29483亿元，同比下降11.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额26916亿元，下降8.4%。

作为拉动经济的三驾马车之一，提振消费，重拾经济活力，迫在眉睫。为此，中央近期多次为消费“发声”。

继4月份国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》后，近日国务院印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》再提出，稳定增加汽车、家电等大宗消费。

工信部最近召开的会议也要求，促进汽车、家电等大宗商品消费。

地方亦密集出台措施“促消费”。如，广东出台进一步促进消费若干措施，鼓励汽车、家电消费，活跃零售、餐饮等消费；吉林出台积极应对疫情影响促进消费回补和潜力释放若干措施；海南出台促进消费八条措施推动消费回升。

资料图：第26届粤港澳大湾区车展现场。 陈文 摄

汽车、家电成本轮“促消费”重点

梳理中央和地方政策发现，汽车成为提振消费、扩大内需的一大着力点。

《扎实稳住经济的一揽子政策措施》、《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》、《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》，仅5月31日，中央层面多部门就接连公布利好汽车消费若干措施。

上海、广东、湖北、山东、海南等多省市也“大手笔”鼓励人们购车，措施包括以旧换新、财政补贴、发放消费券等。

如，上海在2022年12月31日前，个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车10000元的财政补贴；广东省省级财政资金也对符合条件的消费者给予新能源汽车综合使用补贴8000元/辆，活动期限为5月1日至6月30日。

汽车以外，家电是这波促消费政策的另一大着力点。

山东6月发放2亿元家电消费券，只为推动家电消费市场加快回暖；深圳在5月至8月期间，对消费者购买符合条件的家用电器，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。

“中央、地方稳经济大盘，给经济‘输血’，钱花在哪？需要看带来的‘乘数效应’。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明向中新财经记者表示，家电、汽车产业链较长，能带动钢铁、化工、电子、基建等一系列上下游产业发展，还能进一步解决就业，因此此次将促消费重点放在了这里。

“相较2020年，本轮促消费力度或更大，加大了对汽车、家电等耐用品消费刺激。”国金证券首席经济学家赵伟表示，时隔五年，中央再度出台汽车购置税减免相关措施，阶段性减征规模600亿元。相较地方促消费，全国层面促消费政策对相关消费的提振更为显著、持续时间更长。

图为市民到商场消费。 中新社记者 李志华 摄

消费券、数字人民币，你领到了吗？

为发挥“乘数效应”，消费券成为了多地政府“不约而同”的选择。据媒体统计，今年前4个月，四川、陕西、天津等20个省市先后发放总额逾34亿元的消费券。

从发放消费券的省市消费表现看，杠杆撬动作用明显。据人民银行广州分行数据，截至5月7日，在今年这轮促消费中，广东累计投放涉及金额6.07亿元的政府消费券，撬动消费交易35.81亿元。

5月份以来，为尽快扩内需，多地继续启动消费券发放工作，除了汽车、家电等领域，餐饮零售、文旅体育等领域也是消费券发放重点。

如，贵州于5月30日启动的“多彩贵州·助商惠民”消费券发放活动，分10个批次向贵州省内外消费者发放零售文体和餐饮两大类消费券，共计1.4亿元；湖北6月发放的首轮电子消费券，包括商场券、超市券、餐饮券三种类型。

无锡市惠山区则将消费券与买房联动起来，购房人凭5月1日—5月31日期间在惠山区域内购买新建商品住房的商品房买卖网签备案合同，政府给予每户1—2万元惠民购物消费券。

考虑到线上消费需求，多地也通过线上平台发放消费券。深圳近期就通过美团、京东平台陆续向在深市民发放4亿元购物消费券、6000万元餐饮消费券、1000万元文体旅游消费券。

除了广泛使用消费券，在近期多地促消费举措中，数字人民币的“身影”频现。

5月30日起，深圳通过美团平台发放3000万元数字人民币红包；为鼓励消费、扩大数字人民币应用场景，雄安新区也在家电、家具、餐饮、商超四大重点领域面向新区群众发放数字人民币满减红包，活动首期统筹5000余万元资金。

数字人民币红包亦在发挥杠杆作用。海南“助商惠民 乐享海南”免税购物优惠活动，在约一周的时间里，接近9000人使用数字人民币满减优惠约274万元，直接带动免税购物3236万元。

华泰证券分析师梅昕认为，消费券的发放，在短期提振需求同时，有利于从源动力上帮助企业恢复生产，盘活企业运作，缓解现金流压力，促成正循环机制。

“虽然发放消费券、数字人民币红包等，短时间内能提振消费，但仅靠这些还不够。”北京大学经济学院教授曹和平告诉记者，还需要财政、金融政策相配合。同时，保护生产主体和市场主体，增强消费者、企业家和银行家信心，推动一系列重大基础设施项目建设等，只有全局性地推进，才能真正恢复经济活力。

(责编：申佳平、初梓瑞)