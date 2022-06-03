四川雅安芦山6.1级地震：受地震影响的铁路已恢复正常运行
2022年06月03日08:32 | 来源：中国新闻网
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原标题：四川雅安芦山6.1级地震：受地震影响的铁路已恢复正常运行
记者6月2日上午从中国铁路成都局集团有限公司获悉，目前受四川雅安芦山6.1级地震影响的铁路已恢复正常运行。
6月1日17时，四川省雅安市芦山县发生6.1级地震后，为确保旅客运输安全，铁路部门迅速启动应急预案，紧急封锁四川省境内相关铁路区段线路，连夜组织力量对封锁区段线、桥、隧等设备设施开展检查。经排查确认安全后，受地震影响的铁路已恢复正常运行。
铁路部门提醒，受地震影响，部分列车开行计划调整，可能停运或出现不同程度晚点，有出行安排的旅客，可随时关注列车时刻变化，具体情况详见站车公告或拨打12306铁路客服中心电话咨询。
(责编：申佳平、初梓瑞)
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