沈锦铖 宫宏宇

原标题：“2块鸡胸肉15美元” 美欧大国遭遇“吃鸡”难

随着美国夏季户外烧烤旺季到来，一些忙着准备食材的美国人却发现，买不起鸡肉了。“2块鸡胸肉15美元”，有网友晒图吐槽快要“飞上天”的鸡肉价格。

作为世界上消费最多且比较平价的肉类，鸡肉正在经历一场涨价狂潮。受到地缘政治、通胀以及贸易保护主义多重因素的影响，多国肉价都在狂飙。

据美国农业部的数据，美国无骨鸡胸肉和整鸡的销售价格都突破了近10年来的极值，一打鸡蛋2.52美元的价格也攀升到了近五年的最高值。

图：美国旧金山湾区的一家Costco超市内。 中新社记者 刘关关 摄

鸡肉将被“端下餐桌”？

随着肉价越来越贵，美国有线电视新闻网报道称，为了节省开销，美国居民可能需要寻找烤肉以外的替代品，有人正准备用意面披萨取代牛排鸡肉。

不仅是美国，新加坡人也面临着“吃不上鸡”的烦恼。

6月1日起，马来西亚为了稳定国内物价及食品供应，决定停止每月多达360万只活鸡的出口。禁令将持续到国内鸡肉价格和生产恢复稳定。

数据网站indexmundi披露，马来西亚的鸡肉的价格近六个月飙升60.3%，从每公斤9.77林吉特(约合15元人民币)涨至15.66林吉特(约合23元人民币)，而且出现了鸡肉供应短缺。

马来西亚上述禁令对全国三分之一鸡肉需从马来西亚进口的新加坡来说，无疑是晴天霹雳。鸡肉是新加坡消耗最多的肉类之一，海南鸡饭更是该国的一道国菜。

受此消息影响，不少消费者赶在禁令前到超市囤积鲜鸡肉。据新加坡《海峡时报》报道，有新加坡的鸡肉商贩表示将停业一个月。而无法获得活鸡供应的新加坡餐厅则可能会停售白斩鸡，转而使用冰鲜鸡向食客供应，且涨价也成为了必然的选择。

数据显示，新加坡4月份的鸡肉价格上涨了10.39%。业内人士预测，鸡肉的价格涨幅将保持在4%至6%之间。

在欧洲，一些国家的鸡肉价格也在上涨。

如，英国一只鸡的价格较去年年底上涨了约8%。

在英国赫特福德郡希钦开鸡肉店的丹·辛普森对BBC表示，去年12月他尚能以20磅的价格买到一盒鸡翼原料，但如今一盒已涨到了26镑，鸡的胸边肉价格则从30磅涨到了50磅。“活鸡的价格几乎是一夜之间坐上了火箭，我不得不涨价。”

国际鸡价为何“一涨再涨”？

事实上，对于欧美国家来说，鸡肉价格上涨是剧烈通胀的缩影，也是物价上涨连锁效应上的一环。

欧洲多国最新一轮公布的数据均显示，通胀正居高不下。英国统计局(ONS)公布的月报显示，4月，消费者价格指数(CPI)同比飙升9%，远高于3月的7%。美国、德国、法国等国的CPI数据也继续亮了红灯。

在通胀的阴霾下，饲料、运输等成本都在上涨，鸡肉价格也随之水涨船高。福布斯网指出，与鸡肉生产相关的其他工序价格在增加。

如，美国全国性的司机短缺导致公路运输价格上涨了20%，铁路运输也面临着柴油上涨的影响。鸡肉加工厂需要用天然气进行生产，气价成本同样翻倍。劳动力成本也提升了20%。

除此以外，地缘政治因素和禽流感也诱发了鸡肉供应短缺和价格上涨。公开资料显示，俄罗斯和乌克兰两国的小麦产量约占全球供应量的30%。由于谷物是鸡饲料的重要成分，这在一定程度上导致马来西亚鸡肉供应趋紧，不得不暂缓出口供应。

今年2月初以来，一种不传人的禽流感在除中国和巴西以外的世界主要家禽生产国内肆虐，在美国有超过3800万只鸡被扑杀，在法国每20只鸡中就有一只被扑杀。美国农业部也将鸡肉价格上涨的主要原因归结为禽流感。

资料图：甘肃一白羽肉鸡屠宰车间。于晶 摄

中国鸡肉会涨价吗？

与国外鸡肉价格凶悍的涨幅相比，我国鸡肉价格目前表现相对平稳。

卓创资讯分析师孙亚男介绍，5月白羽肉鸡产品综合售价为11070元/吨，环比涨幅0.73%，同比涨幅3.06%。其中主产品板冻大胸月均价同比跌幅6.61%；大规格琵琶腿均价同比涨幅5.20%。

鸡肉供应方面，孙亚男表示，5月毛鸡均价上行，胸类产品需求稳定，经销商补货积极，厂家出货节奏尚可，产品价格环比微涨。腿类产品因终端消化疲软，厂家出货节奏减缓，价格整体微落。

6月2日，中国农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳在发布会上表示，牛羊禽生产平稳发展，产量均稳中有增，价格总体正常波动，前期上涨的鸡蛋价格已有所回落，上周批发均价每公斤10.40元，环比跌1.3%。

(责编：申佳平、初梓瑞)