端午假期跨省游开始复苏
端午假期跨省游开始复苏
端午节前夕，旅游市场复苏再迎利好政策。5月31日，文化和旅游部办公厅发布通知，首次将跨省游“熔断”政策的行政单位从省(区、市)，调整为县(市、区、旗)，以及直辖市的区(县)。
随着多地疫情防控形势好转，江西、广西、浙江等地陆续宣布恢复跨省旅游经营活动，这些好消息让端午假期跨省游消费市场有望回暖。平台数据显示，5月31日，跨省游产品搜索量较前一日增长超过60%，从整体预订情况看，跨省游产品的占比环比前一日增长近30%。
上海携程国旅副总经理钱军表示，跨省游“熔断”机制出现重大调整，朝着更加科学精准的方向发展，这是一系列稳经济政策在旅游行业的重要体现。他判断，在游客旅行决策周期显著缩短的背景下，跨省团队游仍有较大的复苏潜力，预计端午假期的跨省团队游整体交易额将超过清明假期。
北京、上海等地旅游市场复苏陆续迎来了利好信号。5月28日，北京宣布门头沟、平谷、怀柔、密云、延庆等5个区各类酒店、民宿、农家乐恢复正常接待服务。途家网数据显示，截至5月29日中午，这些地区的民宿搜索量较前一日环比上涨了2倍。
上海旅游市场重启也引发广泛关注。6月1日起，上海室外类型的A级旅游景区逐步有序开放，落实“错峰、预约、限流”等措施，客流总量不超过景区最大承载量的75%。平台数据显示，5月31日上海酒店预订量较5月30日涨幅达到1.5倍；上海景区的搜索量则上涨2倍。
端午假期，各旅游目的地纷纷推出丰富的文旅活动拉动消费。福州市以“有福之州 ‘粽’享端午”为主题，推出10个打卡点、10条精品旅游线路、30场文旅活动、20场文艺展演以及系列优惠措施；烟台市以本地游、近郊游、省内游为重点，推出“粽”赏演展、“粽”品节俗等5大系列百余项文旅活动，加快文旅市场复苏。途家民宿副总裁胡阳介绍，帐篷营地、亲子民宿、乡村民宿等能提供适合全家游玩项目的民宿比较受欢迎。
文化和旅游部提醒，游客出游前，应关注疫情动态和中高风险地区变化情况，不前往中高风险地区旅游；通过权威渠道查询景区开放、限流措施，尤其要了解门票预约、分时段游览等措施，合理规划旅游线路和时间。
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