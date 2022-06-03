生活秩序、工业经济、稳产保供 中国统筹疫情防控与社会经济发展
自5月30日以来，中国新增本土感染者数连续3日降至100例以下，新冠肺炎疫情呈现稳定下降态势，但局部地区仍有小幅波动。与此同时，在当前全年经济发展的关键时期，中国必须抢抓时间窗口，着力保市场主体以保就业、保民生。
国务院联防联控机制6月2日就“统筹疫情防控和重点行业生产”举行新闻发布会，从恢复生活秩序、提振工业经济、做好稳产保供等多角度，介绍中国如何高效统筹疫情防控与经济社会发展。
端午假期正常出行需求
端午假期临近，民众出行需求将有所增加，人员流动与聚集性活动可能加大疫情传播扩散的风险。国家卫生健康委员会疾控局副局长、一级巡视员雷正龙指出，各地要统筹做好假期疫情防控与民众正常出行需求，科学引导人员安全有序出行。
6月1日起上海全面恢复正常生产生活秩序，从上海返乡的人员或将逐渐增多。雷正龙表示，各地要细化工作方案，不能简单化、一刀切、层层加码。“要不断提升常态化疫情防控的精度、准度，巩固现有的疫情防控成果，促进社会生产生活有序开展。”
“杜绝层层加码”，这是当天被多次提及的内容。国家卫健委新闻发言人米锋也强调，要科学精准落实各项防控措施，不任意增加隔离时间，不擅自对低风险地区人员采取限制措施。“坚决防止简单化、一刀切，防止层层加码。”
制造业企业生产经营
3月中下旬以来，受新一轮疫情和外部环境变化等超预期因素的影响，中国工业经济下行压力持续加大。数据显示，4月规模以上工业增加值同比下降2.9%，其中制造业下降4.6%。
发展是解决中国一切问题的基础和关键，做好疫情防控需要财力物力保障，保就业、保民生、防风险都需要发展作支撑。中国官方近日指出，当前正处于决定全年经济走势的关键节点，必须抢抓时间窗口，努力推动经济重回正常轨道。
中国工业和信息化部运行监测协调局副局长陶青2日介绍说，5月以来，制造业企业复工复产步伐明显加快，工业经济呈现企稳向好的迹象。例如，吉林省重点监测的50家企业已全部复工复产，人员在岗率达87.4%。上海港集装箱单日吞吐量已恢复90%，用电、用工等多项工业经济指标向好。
陶青也指出，企业生产经营也要谨防“随意关停、一关了之”。要对处于不同疫情风险下的企业分类施策、科学指导，不得简单要求停工停产或者限制产能、人员到岗率等。
重点“菜篮子”产品稳产保供
在疫情防控形势依然严峻复杂的背景下，“菜篮子”产品的稳产保供、产销衔接显得尤为重要，也面临不少挑战。中国各地的新冠肺炎疫情是否对“民以食为天”造成了影响？
“综合各方面情况看，当前我国肉蛋奶、果菜鱼生产形势较好，供应总量充足，市场保持平稳，完全可以满足城乡居民消费需求。”中国农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳就此指出，在即将到来的端午假期，重点“菜篮子”产品的市场供应有充分保障，价格有望保持基本平稳。
农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云也表示，今年全国“三夏”大规模小麦机收已经全面展开，至6月1日已连续3天每日机收面积超过1000万亩。“集中麦收将在一个月内完成，全国将努力实现3.3亿多亩小麦颗粒归仓。”
“下一步，农业农村部将会同有关部门采取有效措施，进一步压紧压实‘菜篮子’市长负责制，全力做好稳产保供工作。”谈及如何统筹疫情防控与“菜篮子”稳产保供，宋丹阳还提到，农业农村部将加强农产品质量安全监管，加大抽检和执法力度，切实保障民众“舌尖上的安全”。
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