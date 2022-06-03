李泽伟

原标题：北京市出台45项措施稳住经济基本面

6月2日，北京市政府印发《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》，《实施方案》包括6方面45项措施，本市将持续加力助企纾困和营商环境优化，全力稳住经济基本面。《实施方案》提出的具体措施包括，受疫情影响的企业等用人单位，可按规定申请缓缴住房公积金。促进汽车消费方面将有相关优惠。临时招用住宿餐饮、文体娱乐等行业从业人员兼职参与社区疫情防控等工作，并给予适当补贴。本市将不断提升高精尖产业发展能级。坚持“五子”联动、长短结合、标本兼治，大力推动科技、金融、信息等重点产业发展，强化科技创新和优势产业对经济增长的支撑作用，筑牢经济发展基础。

据介绍，当前，经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，4月份以来，本市也出现了聚集性疫情和多点散发情况，北京市按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施，坚持“动态清零”总方针不动摇，坚持“快、严、准、实、细”，以快制快，严防死守，本轮疫情已得到有效控制。本市高效统筹疫情防控和经济社会发展，分区分级动态实施社会面防控措施，突出助中小微企业，针对受疫情影响明显的中小微企业出台实施18条纾困帮扶等措施，力求以精准暖政让企业“缓口气”“加把劲”。

在全市共同努力下，本市经济出现了一些积极态势，1-4月固定资产投资增长8.9%，信息服务业保持两位数增长，实际利用外资、进出口总额分别增长26.6%、18.9%。我们有信心、有能力、有条件推动经济平稳增长和高质量发展。针对当前市场主体和群众最关心、最直接、最迫切的现实困难，本市研究提出了6个方面45条措施，全力统筹疫情防控和稳定经济增长。

根据《实施方案》，本市将充分发挥优势企业带动作用，不断提升高精尖产业发展能级。坚持“五子”联动、长短结合、标本兼治，大力推动科技、金融、信息等重点产业发展，强化科技创新和优势产业对经济增长的支撑作用，筑牢经济发展基础。促进平台经济规范健康发展，支持平台企业参与智慧城市建设，落地一批智慧交通、智慧商圈、智慧街区、智慧家庭应用场景项目，支持平台企业推广数字经济新模式，拓展“互联网+”消费场景，加快推进居家生活和居家办公一体化发展。支持平台企业依法依规境内外上市。

本市将支持创新型企业发展，畅通S基金依托北京产权交易所、北京股权交易中心扩大并购等二级市场交易，修订中关村国家自主创新示范区系列资金支持政策等。支持落地一批智能化绿色化数字化技术改造项目，对符合条件的“新智造100”项目和绿色低碳项目给予不超过总投资30%的分档支持，对“专精特新”中小企业数字化赋能项目给予不超过合同额20%的奖励。对受疫情影响严重的地区和行业企业申请北京证券交易所上市、全国股转系统挂牌的，实施专人对接、即报即审、审过即发。以“两区”建设促进外资外贸发展，强化外资项目用地、用水、用能等要素保障，支持“专精特新”等高技术企业、获得国家高新技术认定的企业及在自贸区注册的外贸企业开拓国际市场，做好外贸企业纾困服务，外经贸担保服务平台企业综合担保费率降至1.5%以下等。

重点

促进消费

年内购置符合条件乘用车车辆购置税减半

本市将推进重大项目建设，加大有效投资力度。紧盯生产性投资、城市更新、基础设施等重点投资领域，加快形成实物投资量。着力扩大重点领域投资，建立城市更新跨项目统筹实施机制，制定推进现代化基础设施体系建设实施方案，持续激发民间投资，2022年6月底前完成首批项目推介、总投资1000亿元以上。提升投资项目落地效率，加快办理重大投资项目审批手续。结合“十四五”规划年内完成两批重大投资项目征集储备，推动一批报建审批阶段重大项目提前开工建设。

本市还将加快恢复大宗消费和新型消费，更大力度挖掘消费潜力。发挥消费基础性作用，加大消费促进力度，积极培育消费新增长点。大力促进汽车等大宗消费，对购置日期在2022年6月1日至12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。2022年底前，对符合条件“以旧换新”购买新能源车的给予最高不超过1万元/台补贴。坚持“房住不炒”，稳地价、稳房价、稳预期。建立家装企业和家装人员“白名单”制度，落实“散装散建”从业人员“一登三查”要求，有效带动家装、家居和家电消费。

积极培育数字消费等新型消费，制定实施促进数字消费能级提升工作方案，新征集一批绿色节能消费券参与企业，增加一批适用电子类商品型号，延长政策实施周期，开展智能办公、智能家居、移动智能终端等产品研发推广和优惠促销。促进餐饮和文化体育娱乐消费回暖，推动餐饮企业恢复发展，联合外卖平台企业发放餐饮消费券，对平台企业2022年6月减免的暂停堂食餐饮商户相关费用予以补贴。将纳入全市生活服务业发展项目和支持范围的餐饮企业，最高给予审定实际投资额50%的资金支持。

举办第十届惠民文化消费季，鼓励旅游平台企业、旅行社开发暑期青少年户外体育、科普、文化等实践项目。打造20条“京郊之夏”乡村旅游精品线路，推出延庆消夏、密云休闲等10个“微度假”目的地。支持精品民宿发展，各生态涵养区年内落地1-2个生态文旅项目。

保供应链

健全动态管理的重点企业“白名单”制度

本市着力打通关键堵点，促进产业链供应链安全稳定。针对二季度以来部分行业企业面临的物流不畅通、复工不协调等问题，完善疫情防控、保通保畅、复工复产等工作机制，全力保障企业稳定生产、项目顺利推进。高效统筹疫情防控和生产经营，坚持“动态清零”总方针，分区分级实施社会面防控措施，积极稳妥有序推进复工复产，分场景分类别及时更新、动态调整疫情防控指引，市区联动及时解决已复工企业因疫情防控产生的到岗用工、配套企业复工复产、物流运输、入境返京等实际困难，健全分级分类、动态管理的重点企业“白名单”制度等。

同时，全力保通保畅，加大全国统一制式通行证发放力度，市域内及河北省应急物资中转站建设运维资金由政府性资金承担。继续推动公路转铁路运输，研究建立矿建材料等重点货品“公转铁”运输成本差额政府、铁路部门、企业三方共担机制等。

加快布局京津冀协同重点领域产业链，开展高精尖产业强链补链行动，对龙头企业围绕重点领域在京津冀范围提升产业链保供能力的，给予一揽子支持等。

助企纾困

开展中小企业账款清欠专项行动

《实施方案》提出，本市将持续加力助企纾困和营商环境优化，全力稳住经济基本面。针对企业实际困难，突出快捷、精准、高效，打出降成本、扩融资、优服务、拓市场等组合拳。留抵退税“直达快享”，确保6月30日前符合条件的企业存量留抵税额“应退尽退”。社会保险费和住房公积金“应缓尽缓”，扩大社保缓缴政策范围，延长缓缴时限，受疫情影响的企业等用人单位，可按规定申请缓缴住房公积金。

国有房租减免“即申即享”，2022年对承租京内各类国有房屋的在京注册或在京纳税服务业小微企业和个体工商户减免3个月房屋租金，其中对承租朝阳、海淀、丰台、房山、通州、大兴等被列为疫情中高风险地区所在区国有房屋的，减免6个月房屋租金。符合条件的连锁超市、便利店、餐饮企业以门店为单位执行。对承租非国有房屋的科技型孵化器为中小微企业和个体工商户减免房租的，经确认按照减免租金总额的50%给予补贴等。水电气“欠费不停供”，2022年底前补足，缓缴期间免收欠费滞纳金，将中小微企业宽带和专线平均资费再降10%。开行“融资纾困直通车”，对政府性融资担保机构2022年度新增小微企业融资担保业务提供不高于实际发生代偿总额20%的补偿等。

优化营商环境“接地气”，出台助企纾困优化营商环境若干措施，开展中小企业账款清欠专项行动，200万元以上的货物和服务采购项目、400万元以上的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留40%以上预算总额专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业比例不低于70%。

保障民生

招用兼职人员参与社区防疫等工作

本市将多措并举拓宽就业渠道，牢牢兜住社会民生底线。将保就业保民生放在优先位置，多措并举拓宽就业渠道，持续做好保供稳价，全力提升城市安全运行水平。强化重点群体就业服务保障，做好高校毕业生、农村劳动力就业服务。扩充社区工作力量，临时招用住宿餐饮、文体娱乐等行业从业人员兼职参与社区疫情防控等工作，并给予适当补贴。

(责编：申佳平、初梓瑞)