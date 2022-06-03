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山西通报处理晋煤太钢能源有限公司三交煤矿两起瞒报事故

张说地 康晓宇
2022年06月03日08:39 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：山西通报处理晋煤太钢能源有限公司三交煤矿两起瞒报事故

　　据山西省应急管理厅消息，2022年5月10日，晋煤太钢能源有限公司三交煤矿发生一起井口罐笼与电机车挤伤致死1人的运输事故。5月12日，该矿又发生一起井下施工集中辅助运输大巷时顶板冒落致1死1伤的顶板事故。该矿为建设矿井，现隶属于山西焦煤集团。该矿两起事故均为瞒报事故，反映出煤矿企业负责人及相关人员无视国家法律法规、无视矿工生命安全，性质恶劣、影响极坏。

　　该两起瞒报事故严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则进行调查处理，做到从严、从重、从快，特别是对组织和参与瞒报事故的单位和人员，要按照有关规定上限严格追究责任；对涉嫌犯罪的，要按照《安全生产法》《刑法修正案(十一)》及《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，依法追究责任。

(责编：申佳平、初梓瑞)

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