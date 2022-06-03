从“四塞之崮”到“物流之都”
【奋进新征程 建功新时代·老区新貌】
5月12日，在山东临沂新明辉智慧仓储物流园综合数字商务办公区，大屏幕上光标不断闪动。截至下午5时，当日订单已达3800多单，交易额1200多万元。
20世纪70年代，不少南方人来到临沂摆起了地摊，临沂城郊的农民也纷纷加入，第一代临沂市场由此兴起。新明辉安全科技有限公司总经理李辉的父亲李传明，像许多临沂人一样加入了当时的创业大军，开了一家只有十几平方米的小门店，经营着劳保手套等产品。
经过40多年的发展，昔日小店如今已成长为国内规模最大的工业安全产品综合供应商，并建有自己的仓储物流、会展中心和地产品加工基地。曾经的小地摊也早已蝶变为全国最大的市场集群——临沂商城。与之相伴相生的是，老区人民大力弘扬沂蒙精神，凭借闯劲打开世界大门，走出了一条以商贸物流带动区域发展之路。
“在这里，小到针头线脑，大到汽车配件，只有想不到的，没有买不到的。”临沂商城有关负责人介绍，目前，商城拥有123处专业批发市场，涵盖小商品、五金、建材、板材、园林机械、劳保用品等27个大类、6万个品种，基本覆盖了生产资料和生活资料主要门类。
数据显示，2021年临沂商城市场交易额5402.55亿元，物流总额8065.71亿元，网络零售额356.91亿元。过去，临沂曾是“四塞之崮、舟车不通、土货不出、外货不入”的封闭之地。如今，沂蒙革命老区已成为名副其实的“中国市场名城”“中国物流之都”。
商贸催生物流，物流反哺商贸。走进临沂市兰山区金兰物流园，一辆辆货车鱼贯而入，装卸区堆积如山的货物很快就被搬上了车。
“福建的茶叶好喝，可大多都是从临沂发货。”“从上海运乒乓球桌到乌鲁木齐，却舍近求远来临沂‘拐个弯’。”山东兰田投资控股有限公司党委书记王士岭的几句玩笑话，道出了临沂物流体系辐射全国、周转快捷、方式灵活的优势。
“因为临沂货源充足、配货速度快，货车不需要等货源，货物运输可实现‘当天配货、当天发货’。”王士岭向记者解释，虽然距离远了，但却省时又省钱。
临沂现有物流园区38处，营运车辆20多万辆，2000余条物流线路辐射全国所有县级以上城市，在业内打造了“鲁Q货车，全国必达”的金字招牌。600公里以内当日或次日上午可达，1500公里以内隔日可达，1500公里以上三天三夜可达……远到喀什、阿拉山口，小到乡镇和大一点的村都可直达。
顺丰、中通、韵达、极兔、德邦……几乎所有的物流巨头，都在临沂驻扎重兵。新明辉智慧仓储物流园、传化智慧物流园、山东高速鲁南高新物流产业园等智慧物流园区也在加快建设。
在临沂济铁物流园内，一列搭载着瓷砖、建材、轮胎等货物的中欧班列蓄势待发，准备开往蒙古国首都乌兰巴托。临沂是山东中欧班列三大集结中心之一，中欧班列“有出有进”实现常态化运行，成为老区面向“一带一路”对外开放的新亮点。
近年来，临沂大力实施电商兴市战略，着力构建电商生态链。电商园区38处，短视频直播基地25处，快手临沂注册商家数全国第一，交易额全国前三……火热的电商直播正在改变这座商贸名城的传统运作模式，也带动了供应链的蓬勃发展。
在山东临谷电商科技创新孵化园，2018年就率先入局直播电商领域的带货主播“超级丹”，目前快手粉丝已有1578.4万。在临沂跨境电商直播小镇，法国的红酒、比利时的巧克力、俄罗斯的糖果……来自全球80余个国家和地区的上万种进口商品应有尽有。
这里的所有商品全部海外厂家直采，并有保税监管、可扫码溯源。跨境电商税收优惠政策使采购成本比网络代购低30%、比一般进口商品低40%。低价保真一站式购物在临沂成为现实。
2021年1月，临沂试点正式实现市场采购贸易全国通关一体化；同年4月，山东省首单“市场采购+跨境电商”组合拼箱出口业务在临沂港实现。经营者进出口成本不断降低。
“战争年代，沂蒙人民用小推车推出革命胜利。如今老区人民靠着党的好政策阔步‘一带一路’。”临沂跨境电商直播小镇党支部书记兼总经理蔺天一说。在沂蒙革命老区，党组织遍布各大市场、园区，党的理论和沂蒙精神也滋养着老区人民，指导着市场升级的每一步。
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