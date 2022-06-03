原标题：市场监管总局正式印发《关于加强技术性贸易措施工作的指导意见》

为全面优化市场监管系统技术性贸易措施公共服务，有效破除技术性贸易壁垒，提升企业国际竞争力，促进产业转型升级，近日，市场监管总局正式印发《关于加强技术性贸易措施工作的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

《指导意见》要求，技术性贸易措施工作要坚持着眼大局、服务发展，加强统筹、分工合作，明确导向、追求实效的基本原则，要紧密围绕党中央、国务院决策部署，着眼国内国外两个市场、两种资源、两类规则，强化统筹协调，构建协同机制，以企业面临的实际问题为出发点，以促进外贸发展和转型升级的实际效果为工作的评价标准。

《指导意见》提出四方面的工作重点。一是服务国家大局。积极参与世界贸易组织等多边框架下全球经济治理，推动完善相关国际规则；深化与共建“一带一路”国家和地区标准、合格评定务实合作与规则协调；积极推动国内市场监管规则与高水平自贸协定义务相衔接。二是促进外贸发展。进一步提升合规意识与合规能力，健全与国际规则接轨的市场监管制度体系；推动标准协调，提升我国标准与国际标准一致性，聚焦重点贸易领域开展标准比对与标准协调研究；推动与境外经济体合格评定主管部门合作，提高合格评定程序及结果的互相承认力度，提升合格评定服务外贸发展能力。三是引领转型升级。加强新兴热点跟踪，加强对信息保护、人工智能等新兴产业的标准与合格评定研究；继续优化各类服务窗口，针对企业关注的重点焦点问题，加强规则对接和政策协同；引导企业对标国际先进标准，聚焦差距，补齐短板，促进质量提升。四是加强风险防范。强化底线思维，跟踪研判国际规则发展趋势，强化风险识别；完善风险预警，加强对核心产业和关键产品供应链技术标准、合格评定程序梳理；指导企业加强合规与风险防范。

《指导意见》要求，各级市场监管部门要加强组织领导，严格落实责任，积极宣传引导，切实提高技术性贸易措施工作成效与社会影响力。

(责编：申佳平、初梓瑞)