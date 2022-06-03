人民网北京6月3日电 （记者乔雪峰）6月3日，中老铁路开通运营满半年。记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，截至6月2日，中老铁路客货运输呈现量质齐升态势，国际黄金物流大通道作用日益显现，累计发送旅客327万人次，其中国内段286万人次、老挝段41万人次；发送货物403万吨，其中跨境货物64.7万吨。

国铁集团国际部负责人告诉记者，中老铁路2021年12月3日开通运营以来，国铁集团所属中国铁路国际公司、昆明局集团公司会同老中铁路公司，切实维护好、运营好中老铁路，全面提升客货运输品质效率，服务两国民众便捷出行，加快形成内外联通、安全高效的国际物流黄金大通道，有力促进了沿线经济社会发展，为区域互联互通、中国与东盟外贸保稳提质、中老经济走廊建设注入了强大动能。

提升客运服务品质 精准满足出行需求

该负责人表示，铁路部门统筹疫情防控和客运组织，科学分析旅客出行规律，精准投放运力资源，丰富客运产品供给，较好地满足了沿线民众求学、探亲、就医、旅游、商贸等出行需求。

国内段，精准实施“一日一图”，动态增开动车组列车，日均开行客车 43.2列，最高峰开行65列，最高日发送旅客3.3万人次。老挝段，陆续开通了嘎西、孟阿、纳磨、纳堆等4个客站，办理客运业务的车站增至10个，新购置1列“澜沧号”动车组和1列普速旅客列车，实现动车组与普速列车共线运行，为旅客提供更多选择，日均开行客车6列，高峰日开行8列，最高单日发送旅客近5000人次。

同时，延长车票预售时间，在老挝主要城市开设售票点，极大方便了老挝人民乘坐火车出行。随着客运站点和车次逐渐增多，老挝境内乘坐火车到万象、万荣、琅勃拉邦等旅游城市观光的游客数量大幅增长，有力激活了沿线旅游经济。

打造国际物流通道 助力外贸保稳提质

据该负责人介绍，中老铁路在中国和东盟间构建起一条便捷国际物流通道，运输时间大幅压缩，物流成本显著降低。

随着今年1月《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，中老国际物流需求日益旺盛。万象南、纳堆、万荣、琅勃拉邦、蓬洪等车站陆续开办货运业务，积极探索“澜湄快线+跨境电商”“中老铁路+中欧班列”“中老铁路+西部陆海新通道班列”等铁路国际运输新模式，增强了中老铁路辐射效应和跨境货运能力，让更多企业享受中老铁路带来的机遇和红利。

据了解，开通半年以来，国内段和老挝段累计发送货物403万吨，其中跨境货物64.7万吨，国内21个省市先后开行了中老铁路跨境货运列车，运输货物的品类由开通初期的化肥、百货扩展至电子、光伏、冷链水果等100多种，已覆盖泰国、缅甸、老挝、马来西亚、柬埔寨、新加坡等近10个国家和地区。

强化运营维护管理 保障运输安全畅通

该负责人表示，中老双方精心组织国内段、老挝段铁路基础设施检修维护，确保设备设施状态稳定良好。

针对中老铁路首次度汛，充分运用卫星地图、无人机等手段，加强线路巡查和隐患整治，严格落实雨季安全行车规章制度，确保运输安全万无一失；加强与海关、边检、地方口岸管理等部门的沟通交流，建立健全定期会商、联勤联动机制。

在海关强力推动下，优化查验流程，推进运用铁路“快速通关”模式，火车出境前、入境后无需在口岸停留转关，海关查验在内地铁路场站完成，大幅提升了口岸通关效能；减免铁路集装箱保证金和延期使用费，增加境外还箱点数量，进一步降低全程物流成本；严格落实“外防输入”要求，加强口岸疫情防控，坚持人、物、设备、环境同防措施，坚决切断疫情通过铁路输入的链条。

该负责人指出，下一步，铁路部门将全面总结中老铁路开通运营半年经验，积极推进互联网售票系统研发投用和运输生产信息化建设，加快万象南货运换装站建设，持续加强站车疫情防控，不断提升中老铁路客货运输品质，为高质量共建“一带一路”、造福中老两国民众作出积极贡献。

(责编：申佳平、吕骞)