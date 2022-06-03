人民网北京6月3日电 （记者杜燕飞）“今年以来，面对境内外环境超预期的变化，我国外汇市场总体保持稳定，也表现出很强的韧性。反映外汇市场运行的主要指标，比如外汇市场供求、跨境资金流动、汇率波动等，也反映出我国外汇市场运行的这一特征。”6月2日，在人民银行、外汇局举行的解读国务院常务会部署扎实稳住经济的有关金融政策的新闻发布会上，人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示。

潘功胜认为，今年年初，跨境资金流动有点偏流入，外汇市场供大于求，到近两个月流入流出、供给需求大致平衡。从结构看，我国跨境资金流动的主体，例如货物贸易、直接投资等与实体经济直接相关的跨境资金保持净流入，继续发挥着稳定跨境资金流动基本盘的作用。此外，人民币汇率双向波动，在合理均衡水平上保持基本稳定。

“往前看，我国外汇市场平稳运行与前五个月相比有更加好的基础。”潘功胜说，从我国经济基本面来看，随着新冠肺炎疫情的缓解，中央、地方稳定经济增长的政策效应发挥，经济恢复动能在加快，市场预期在改善。

从外部环境来看，潘功胜认为，美国4月通胀数据维持高位但涨幅有所放缓，市场对美国经济的担忧逐步加重，很多市场机构认为美联储在控制通胀的同时稳经济难度在增加，而且欧元区货币政策紧缩信号增强，使得近期美元汇率有所回落，这也反映了市场对未来预期的变化。

“另外，随着疫情的缓解和各项稳增长政策的效果显现，国内生产供应优势继续存在，货物贸易有望保持合理顺差规模。”潘功胜说，随着我国金融市场的对外开放，人民币资产投资回报稳定，会继续吸引境外投资者来华投资。

谈及我国跨境资金流动趋势，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，今年以来，我国跨境资金流动形势总体稳定，在国内外因素综合影响下，从前期的偏流入趋向基本平衡，未来仍有条件保持相对均衡、总体稳定的发展格局。

王春英进一步解释说，首先，经常账户和直接投资等基础性顺差发挥稳定跨境资金流动基本盘的作用。一方面，经常账户将保持合理顺差。随着新冠肺炎疫情的短期冲击逐步消退，5月我国制造业PMI指数和新出口订单指数都有所回升；从中长期看，我国产业门类齐全、转型升级持续推进、基础设施完善、专业技能人才充足，我国产业链供应链优势将继续存在。同时，我国不断加强市场多元化，积极发展贸易新业态，有助于保持较强的出口动能。此外，我国跨境旅行等服务贸易支出受全球疫情影响将缓慢回升。另一方面，我国经济中长期保持高质量发展，国内消费市场潜力巨大，外商在华投资收益稳定在较高水平，将继续吸引外商来华投资持续流入。

其次，我国外债规模合理增长、结构优化，未来稳定性较强。截至2021年末，全口径外债和GDP比值是15%。

“从负债率、债务率和偿债率来看，我国外债的相关指标都在国际安全线以内，说明近年来我国外债没有过度积累，增幅与实体经济发展相匹配。”王春英表示，跨境存贷款是过去外债去杠杆的主要项目，目前这类传统融资性外债占比50%多，近期也没有出现大规模去杠杆现象，未来对外债整体变化的影响程度也会降低。

最后，近期跨境证券投资的调整，没有改变跨境资金均衡流动总体稳定的格局，也不会改变外资增持人民币资产的长期趋势。人民币资产在很多方面仍具有较强吸引力。

“我国经济高质量发展，国际收支结构比较稳健，人民币币值相对稳定。人民币资产具有相对独立的行情走势，是分散投资风险非常好的选择。人民币资产能够较好的满足投资者资产配置需求，近年来境外央行和追踪国际指数的相关资金对人民币资产的配置明显上升，近期IMF将特别提款权中人民币权重提高到12.28%，反映了国际社会对中国经济和金融市场发展的认可和信心。”王春英说，无论从人民币在全球外汇储备中2.79%的占比来看，还是从国内股票市场和债券市场中外资3%到5%的占比来看，境外投资者进一步增持人民币资产还有很大提升空间。

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