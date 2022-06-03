纪念屈原

是端午节最为流行的民间解释

如今

当我们怀念起屈原这位伟大的诗人时

不仅仅可以吃粽子、赛龙舟

还可以遥望火星

因为

......

2000多年前

屈原在诗歌《天问》中发问浩瀚苍穹

2000多年后

“天问一号”探测器在火星上首次留下中国人的印迹

科技前沿和历史深处

交汇在“天问”二字

“天问一号”探测器从火星传回的图像。

“天问”源于我国战国时代诗人屈原的长诗《天问》，诗中诗人从阴阳变化、日月星辰等自然现象，一直问到神话传说、治乱兴衰，我国行星探测任务命名为“天问系列”，首次火星探测任务命名为“天问一号”，表达了中华民族对真理追求的坚韧与执着，寓意探求科学真理征途漫漫，追求科技创新永无止境。

与“天问”类似

还有一批站在世界科技前沿的“国之重器”



北斗、嫦娥、祝融、天宫……



也从文明深处获得命名灵感



承载着



深深的民族之爱



浓浓的爱国情怀

2020年6月23日，我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星在西昌卫星发射中心点火升空。

“北斗”是北方夜空中接近北极点的一个星组，其形状如舀水的斗勺，中国人自古以来就通过北斗七星定方向、辨四季。我国自主研发的全球卫星导航系统将像夜空中璀璨的北斗星一样指引方向，造福人类。

2022年5月29日，国内首台深远海浮式风电装备“扶摇号”从茂名广港码头拖航前往罗斗沙海域进行示范应用（无人机照片）。

庄子《逍遥游》记载：“鹏之徙于南冥也，水击三千里，抟扶摇而上者九万里。”国内首台深远海浮式风电装备以“扶摇号”命名，让人耳目一新，透露出磅礴的气势和向海争风之意。

2015年12月17日，搭载暗物质粒子探测卫星的长征二号丁运载火箭升空。

我国古典名著《西游记》中的齐天大圣孙悟空有一对火眼金睛，能看破伪装。命名“悟空”，也象征这颗暗物质粒子探测卫星能在茫茫太空中识别暗物质的踪影，同时“悟空”也可以解释为领悟、探索太空。

2016年12月9日，“墨子号”量子科学实验卫星与阿里量子隐形传态实验平台建立天地链路（合成照片）。

墨子是我国春秋战国时期重要的思想家，他创立了墨家学说，提倡“非攻”“兼爱”等观点，并在几何学、物理学、光学上成就突出，他发现了光线沿直线传播，并设计了小孔成像实验。量子科学实验卫星以中国科学家先贤墨子来命名，体现了中国的文化自信。

2021年10月14日18时51分，我国在太原卫星发射中心用长征二号丁运载火箭，成功将太阳Hα光谱探测与双超平台科学技术试验卫星发射升空。

羲和是上古神话中的太阳女神，我国先秦古籍《山海经》就有羲和生了十个太阳的记载。“羲和号”全称太阳Hα光谱探测与双超平台科学技术试验卫星，这颗卫星的发射标志着我国正式步入“探日”时代。

2020年12月3日，在北京航天飞行控制中心拍摄的嫦娥五号上升器飞行过程。

嫦娥是我国神话传说中的月宫仙子，因吞食仙药而成仙飞向月宫。用“嫦娥”命名我国绕月探测工程十分巧妙，充满中国人浪漫的宇宙观。

2021年11月19日，在北京故宫午门拍摄的中国空间站“天宫”过境照片（轨迹为多张照片堆栈）。

在中国的神话传说中，天宫是天帝居住的宫殿。将我国自主建造的近地载人空间站命名为“天宫”，蕴含着中国人对宇宙的浪漫情怀和无限想象，空间站的建成意味着中国人在太空真正有了一个“家”。

由“祝融号”火星车拍摄的“着巡合影”图。

祝融是中国上古神话中的火神，三皇五帝时掌火之官。以火神的名字命名中国第一辆火星车，是现代科学与传统文化的跨时空融合，体现着航天人的科学梦想和浪漫情怀，彰显着中国人的探索精神和文化自信。

2017年6月13日，在西太平洋海域，“蛟龙”号载人潜水器离开“向阳红09”科学考察船准备进入水中，进行中国大洋38航次最后一潜。

我国古代很早就有“蛟龙入海”的神话传说，神兽蛟龙天赋异禀，“蛟龙”号这个名字彰显出我国探索大海深处奥秘的决心。

这些“国之重器”的命名根植炎黄血脉

如同古老中华文明长河中的点点星光……

策划：费茂华

编辑：徐金泉 蔡湘鑫 尹栋逊

摄影：刘诗平 刘大伟 金立旺 隋先凯 江宏景 郑斌

(责编：赵光霞、袁勃)