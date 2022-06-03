新华社乌鲁木齐6月3日电 题：“离海最远的地方”，有离海最近的美食——端午佳节乌鲁木齐市场见闻

新华社记者杨湛菲

端午期间，海南的荔枝、浙江的杨梅、大连的樱桃、泰国的榴梿山竹……来自沿海地区或者热带国家的时令水果鲜艳欲滴，吸引来往顾客驻足挑选，满载而归。另一边，活蹦乱跳的海鱼从海鲜池中捞出上秤，成箱的活虾、贝类带着水汽被买走……

不在温暖湿润的南方，不处水产丰富的沿海，这里是乌鲁木齐，深居亚欧大陆腹地、世界上距离海洋最远的城市——离最近的海洋孟加拉湾直线距离也超过2250公里。

乌鲁木齐市九鼎农产品交易市场是新疆最大的农副产品批发交易市场。每天，来自国内甚至世界多国的果蔬，从这里发往新疆各地及中亚国家，产自新疆的大量优质水果也从这里走向全国。眼下，市场日销售蔬果1万多吨，日交易额1亿元左右，蔬菜、果品、冻品交易区可容纳800余辆大型仓储汽车同时交易。

在“小张果业”摊位，西班牙甜橙、巴西柑、美国新奇士橙等进口水果很受欢迎。摊主说有专人在广州负责对接水果进口，当国内品种过季后就以进口水果替代，让新疆人四季都能吃上可口水果。

“新疆本地水果品种多、味道好，但有时也吃‘腻’了，换换口味。”三位本地顾客拎着3只榴梿、两箱樱桃走出市场。

“金鑫果业”店主孟林林正帮客人挑选水果。她把刚上市的新疆小白杏、哈密瓜、苹果销往全国各地，再把各地水果卖到新疆各地州。“最近山竹卖得好，新疆人很喜欢热带水果。”孟林林说，一天下来，小店营业额能有1万多元。

孟林林正在帮客人挑选水果。（新华社记者杨湛菲 摄）

东北面的海鲜水产市场也是一派繁忙热闹。刚刚11点多，等待进门的车辆就排起了长龙。这里主要售卖鲜活的海鲜和河鲜。

新鲜的海产品早晨从沿海地区装箱、上飞机，下午，乌鲁木齐的海鲜店老板就可以清点收货，最快时间送到新疆各地，让无论是居住在边境城镇还是沙漠周边城市的市民能够品尝鲜美的海味。

经营海鲜批发店的陈姐，20多年前从老家福建漳州来到乌鲁木齐卖海鲜，积累了一批老顾客。店内，不少客人正挑选海鲜。“这些都是我老乡，开饭馆的。”陈姐介绍道。不远处的“季氏渔坊”生意也不错，经营者张先生说小店一年营业额近2000万元。

顾客在陈姐店里挑选海鲜。（新华社记者杨湛菲 摄）

顾客在海鲜摊挑选海鲜。（新华社记者杨湛菲 摄）

乌鲁木齐市民小王刚买了12只鲍鱼，“我和周围朋友都爱吃海鲜，平常会来买鲍鱼、螃蟹自己做，价格实惠，如果工作忙我们就在团购群直接下单，老板会安排送到家。”

端午佳节，市场里置办美食的顾客熙熙攘攘，远离海洋的新疆人的餐桌上，少不了海的味道。这得益于近年来新疆公路、铁路、航空等基础设施条件的显著改善，也得益于新疆国家物流枢纽工程的加快建设，未来新疆与国内外市场的贸易联系和物资交流将更加通畅高效。

(责编：杨光宇、胡永秋)