新华社乌鲁木齐6月3日电（记者李志浩）今年新疆将着重发挥投资的关键作用，确保固定资产投资突破9000亿元，以重点项目突破带动全局发展。

记者从新疆维吾尔自治区发展和改革委员会最新获悉，新疆今年聚力吸引大企业、狠抓大项目、发展大产业，加快推动重大基础设施和战略性新兴产业等重大项目建设，其中，发展硅基产业、推动航线加密、优化电网布局、新能源基地建设等均为重点。

新疆地域辽阔，基础设施“留白”仍有待填补。今年，新疆聚焦交通、能源、水利、通信、城镇等领域，加大基础设施建设力度，如推动和田至若羌铁路、楼庄子水库等重大项目尽早投产，开工建设伊宁-阿克苏铁路、巴里坤机场、巴州-铁干里克-若羌750千伏电网等一批新建项目。

作为我国能源大区，新疆新能源产业发展潜力巨大。今年，新疆印发《推进自治区大型风电光伏基地建设操作指引（1.0版）》，明确7大项目建设推进路径，鼓励各类投资主体充分利用沙漠、戈壁、荒漠布局建设新能源项目。

针对石油化工、煤化工等用能“大户”，新疆着重用好国家“原料用能不纳入能源消费总量”政策，破解发展瓶颈，鼓励主要用电行业提高可再生能源电力消纳比例，将腾退指标用于新增产业项目，同时引导新上项目配套新能源项目，实现用能绿电替代。

新疆还与国家部委、中央企业建立了常态化沟通对接机制。目前，已有14家中央企业与自治区签约投资项目38项、总投资6117.06亿元，年内计划完成投资1086.2亿元。

2021年，新疆完成固定资产投资突破8200亿元，同比增长15%。

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