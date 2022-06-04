本报北京6月3日电 （记者李心萍）记者从国家邮政局获悉，随着保通保畅工作全面推进，邮政快递业呈现稳步恢复态势。数据显示，6月1日，全国快递包裹揽收量4.25亿件，投递量3.1亿件，相比4月10日分别上升75.6%和32.5%。

今年2月底以来，疫情散发，邮政快递业正常运行经受严峻考验。国家邮政局按照国务院物流保通保畅工作机制部署，自4月10日起，迅速启动邮政快递业保通保畅工作，取得明显成效。数据显示，5月份全行业业务量预计达到95亿件，基本恢复至2021年同期水平。

在上海，随着正常生产生活秩序的全面恢复，预计6月中旬业务量可恢复至七成左右。

当前，“618”消费旺季促销活动已启动，国家邮政局要求全系统全行业进一步从严从紧、从细从实落实疫情防控各项工作；同时，进一步做好保通保畅工作，科学调配人力、运力和场地等各方资源，优化干线路由和末端投递路线，全力保障服务网络有序畅通运行。

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