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五月快递业务量预计达95亿件

2022年06月04日04:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京6月3日电  （记者李心萍）记者从国家邮政局获悉，随着保通保畅工作全面推进，邮政快递业呈现稳步恢复态势。数据显示，6月1日，全国快递包裹揽收量4.25亿件，投递量3.1亿件，相比4月10日分别上升75.6%和32.5%。

　　今年2月底以来，疫情散发，邮政快递业正常运行经受严峻考验。国家邮政局按照国务院物流保通保畅工作机制部署，自4月10日起，迅速启动邮政快递业保通保畅工作，取得明显成效。数据显示，5月份全行业业务量预计达到95亿件，基本恢复至2021年同期水平。

　　在上海，随着正常生产生活秩序的全面恢复，预计6月中旬业务量可恢复至七成左右。

　　当前，“618”消费旺季促销活动已启动，国家邮政局要求全系统全行业进一步从严从紧、从细从实落实疫情防控各项工作；同时，进一步做好保通保畅工作，科学调配人力、运力和场地等各方资源，优化干线路由和末端投递路线，全力保障服务网络有序畅通运行。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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